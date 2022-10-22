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Новини
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Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води, - міськрада

вода

Хмельницький залишився без електропостачання, мешканців просять зробити запаси води, бо за годину вона також зникне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Хмельницька міська рада на телеграм-каналі.

"Хмельничани, місто без світла. Просимо зробити запаси води, оскільки за годину вона також зникне", - сказано у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28378) Хмельницький (405) вода (1176)


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Топ коментарі
+15
Зате в нас спонсорують довбаний марафон і супутник притули.
Ура...порадіймо, поржьом
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22.10.2022 09:55
+13
Чомусь москалі дуже легко вражають всі заплановані цілі.
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22.10.2022 09:54
+10
Той "гундосий марафон" нормальні українці не дивляться.
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22.10.2022 10:15
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Ну яка ж москалі наволоч. Просто не країна а ********, усі.
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22.10.2022 09:54 Відповісти
Чомусь москалі дуже легко вражають всі заплановані цілі.
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22.10.2022 09:54 Відповісти
Україна дуже велика країна за територією. Все фізично неможливо закрити. Так само неможливо забрати батареї ППО з фронту і відправити їх у тил.
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22.10.2022 11:20 Відповісти
Добре, коли на все є відповіді. А краще було, коли не було б таких питань.
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22.10.2022 11:44 Відповісти
поки нам поставлять ППО то кацапи знищать остаточно до кінця нашу енергетику...
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22.10.2022 09:55 Відповісти
Зате в нас спонсорують довбаний марафон і супутник притули.
Ура...порадіймо, поржьом
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22.10.2022 09:55 Відповісти
"марафон" - то є засіб утримання отари під контролем . Не буде щоденної "головомийки" , не буде і рейтингу Гундоса .
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22.10.2022 10:02 Відповісти
Той "гундосий марафон" нормальні українці не дивляться.
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22.10.2022 10:15 Відповісти
мног их?
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22.10.2022 10:45 Відповісти
мабуть рашист знищує енергетичну інфраструктуру в Україні,через те, що це є об'єкти власниками котрих , були "гаманці" куйла в Україні ,і на яких куйло непогано заробляв в Україні ,оббираючи українців ,через все тих же своїх власників обленерго,???
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22.10.2022 10:02 Відповісти
рашисти знищують енергетичну інфраструктуру з однією метою - викликати чергову хвилю міграції з України. Портніков про це дуже давно попереджав.
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22.10.2022 11:15 Відповісти
мабуть міграція особливим чином не впливає на те, що роблять і робитимуь ЗСУ .Знищення це не працює для перемоги куйла у війні.але воно добре працює для генерації ще більшої енергії української ненависті до рашиста.
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22.10.2022 13:55 Відповісти
Зате в нас асфальт! Надавати б тим асфальтом декому по голові!!!
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22.10.2022 10:14 Відповісти
Зебиляры херовы,все просрут,главное дорог настроили. Хотя чего удивляться предателям,которые и так пол страны спецем сдали 24.02 и сейчас стараются посылаю ЗСУ штурмовать в раненый не кому не нужный лугандон,из за это потери и не освобождается Херсонская область.
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22.10.2022 10:41 Відповісти
Про подібний сценарій попереджали експерти ще влітку. Молимо Бога, щоб була аномально тепла зима аби максимально комфортно її пережити.
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22.10.2022 11:12 Відповісти
 
 