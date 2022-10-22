Хмельницький без світла, мешканців просять зробити запаси води, - міськрада

Хмельницький залишився без електропостачання, мешканців просять зробити запаси води, бо за годину вона також зникне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Хмельницька міська рада на телеграм-каналі.

"Хмельничани, місто без світла. Просимо зробити запаси води, оскільки за годину вона також зникне", - сказано у повідомленні.

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