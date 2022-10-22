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Окупанти намагаються налагодити переправу через Дніпро за допомогою радянських технологій, - британська розвідка

херсон,переправа

Російська армія намагається налагодити переправу через Дніпро біля пошкодженого Антонівського мосту в Херсоні. Радянські технології задіяні вперше за десятиліття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські сили продовжують зміцнювати переправи через річку Дніпро та завершили будівництво баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні.

"Хоча використання важких мостів-барж майже напевно було включено до радянського планування операцій у Європі, цілком імовірно, що російським військовим вперше за десятиліття довелося використати мости такого типу", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, використання цивільних барж, ймовірно, дає Росії додаткові матеріальні та матеріально-технічні можливості, оскільки під час вторгнення вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу.

"Якщо баржевий міст буде пошкоджений, майже напевно Росія прагнутиме швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти перетину річки Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні", - додали в Міноборони Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 20 жовтня ЗСУ обстріляли Антонівський міст в окупованому Херсоні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17309) Велика Британія (5571) Дніпро (3266) міст (1231) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+33
Немає такого ранку,щоб я не побажав кацапам здохнуть
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22.10.2022 10:02
+10
Ні, хлопці, наша ціль не куйло, а останній москаль.
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22.10.2022 10:16
+9
Бог тебе чує.
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22.10.2022 10:05
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Немає такого ранку,щоб я не побажав кацапам здохнуть
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22.10.2022 10:02 Відповісти
Бог тебе чує.
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22.10.2022 10:05 Відповісти
Вашому богу пора вже на прийом до отоларінголога сходить
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22.10.2022 11:39 Відповісти
Дай Боже,щоб скоріше наступив той ранок , коли поміняєш нік на "радісний" і щиро под'якував-"Слава Богу, здохло куйло"
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22.10.2022 10:11 Відповісти
Ні, хлопці, наша ціль не куйло, а останній москаль.
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22.10.2022 10:16 Відповісти
Це так, бо куйло там колективне.
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22.10.2022 10:34 Відповісти
Есть еще один крутой лайфхак. Завязываешь штанины на кальсонах и резким движением опускаешь на воду. Получается личное плавсредство
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22.10.2022 10:11 Відповісти
Не все советские технологии может понять и применить теперешняя "вторая армия третьего мира."
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22.10.2022 10:14 Відповісти
Якщо є теча , то переправу знищують сплавними мінами,
краще вночі, щоб не бачили.
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22.10.2022 10:26 Відповісти
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22.10.2022 10:37 Відповісти
Я думав, що хрюша і стєпашка вже давно здохли, як здох сам совок.
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22.10.2022 11:03 Відповісти
5000 долларов за бронемашину: в Мелитопольском районе объявили закупку российской техники
https://www.inform.zp.ua/ru/2022/10/22/165905_v-melitopole-obyavili-zakupku-tehniki-u-okkupantov/
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22.10.2022 10:45 Відповісти
 
 