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Через ракетні обстріли із затримкою прямують 4 потяги, - Укрзалізниця

прапор,укрзалізниця,потяг

У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Укрзалізниця.

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:
🚆№81 Київ — Ужгород;
🚆№1 Харків — Івано-Франківськ;
🚆№119 Запоріжжя — Львів;
🚆№755 Київ — Луцьк.

Нагадуємо, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

Також дивіться: "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Києва з Краматорськом. ВIДЕО

За вчасністю руху вашого рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com, а онлайн-табло наших вокзалів доступні у застосунку та чатботі.

Автор: 

обстріл (28378) потяг (1967) Укрзалізниця (6839)


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А електрички собі катаються, возять безплатно дачників-пенсіонерів, тягнуть купу електроенергії.
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22.10.2022 10:49 Відповісти
а ви знаєте ,яка пенсія у пенсіонера?
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22.10.2022 11:19 Відповісти
 
 