Через ракетні обстріли із затримкою прямують 4 потяги, - Укрзалізниця

У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Укрзалізниця.

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

🚆№81 Київ — Ужгород;

🚆№1 Харків — Івано-Франківськ;

🚆№119 Запоріжжя — Львів;

🚆№755 Київ — Луцьк.

Нагадуємо, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

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За вчасністю руху вашого рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com, а онлайн-табло наших вокзалів доступні у застосунку та чатботі.