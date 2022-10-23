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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 023 21

Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, - Зеленський

зеленський

Російські пропагандисти мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, щоби взагалі нічого не могли робити у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу.

Він нагадав, що міжнародна робоча група із санкцій проти Росії, яку очолюють Майкл Макфол та Андрій Єрмак, підготувала дорожню карту індивідуальних санкцій.

"Маємо чітко оцінювати таку "інформаційно-емоційну складову" терору: російська армія програє і відступає на полі бою, а тому результати терору проти нашого цивільного населення та інфраструктури видаються російською пропагандою як замінник військових перемог", - сказав Зеленський.

За його словами, "також різні російські інформаційники та зірки залучені до виправдання злочинної спроби анексії. нашої території та мобілізації на війну проти нас, проти України. Абсолютно всі такі особи мають отримати повний пакет індивідуальних санкцій, аби взагалі нічого не могли робити у світі". Працюємо над цим", - заявив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) пропаганда (2799)


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Топ коментарі
+5
Интересно, а наглядное пособие для руспропагандонов в части "адиннарот" и "тупые хохлы" сериал "сваты" так и крутят на стране-помойке?
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23.10.2022 00:51
+5
А наші шавки з мінімум чотирьох ворожих каналів?
Ньюзван, зік, Інтер, плюси,ще якась фігня була
Ссікліво промовчали за тих тварєй?
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23.10.2022 07:09
+4
Цікаво, а шо то було перед війною - пропоганда шо війни не буде, чи щось інше.
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23.10.2022 04:14
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Интересно, а наглядное пособие для руспропагандонов в части "адиннарот" и "тупые хохлы" сериал "сваты" так и крутят на стране-помойке?
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23.10.2022 00:51 Відповісти
только физическая ликвидация!
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23.10.2022 00:58 Відповісти
Бідолага Гебельс...десь плаче в потусторонньому світі, за такі можливості пропаганди.
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23.10.2022 01:36 Відповісти
Трибунал они должны получить, как после второй мировой нацистская Германия. Должна быть оккупация России, как после второй мировой войны была оккупация Германии - США, Великобританией, и Францией. И с другой стороны - 4 часть Германии под оккупацией - СССР. И оккупация Германии длилась с 1945 по 1990 год. Перевоспитывали нацистское общество. Должна быть реформа ООН и страны преступники - нацисты, коммунисты, должна наказываться и перевоспитываться. Как любой преступник, должен быть уголовный кодекс ООН по которому страны совершающие преступления - подлежат оккупации и перевоспитанию. Страна будет нести уголовную ответственность перевоспитанием!
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23.10.2022 02:00 Відповісти
Цікаво, а шо то було перед війною - пропоганда шо війни не буде, чи щось інше.
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23.10.2022 04:14 Відповісти
Розстріл чи повішення вони мають отримати.
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23.10.2022 06:38 Відповісти
А наші шавки з мінімум чотирьох ворожих каналів?
Ньюзван, зік, Інтер, плюси,ще якась фігня була
Ссікліво промовчали за тих тварєй?
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23.10.2022 07:09 Відповісти
А тупі пропогандоси єдиного гімномарафону?
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23.10.2022 07:09 Відповісти
Отримують нагороди "За заслуги перед клоуном".
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23.10.2022 08:12 Відповісти
А нашому навнокомандуючому? Що вся брехня, яка буда, є і буде, минеться??? Яневтік, падло, яке само і сприяло цій війні, разом із Коломойшою. П"""издунська голова, блт
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23.10.2022 08:54 Відповісти
кал більше не громадянин України і болт на наші закони.
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23.10.2022 09:22 Відповісти
Того і не громадянин. Щоб бути вне законів і , типа, не олігарх. ... Тож не зра яневтік так зробив
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23.10.2022 10:27 Відповісти
 
 