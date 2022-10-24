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Росіяни обстріляли населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів, - Синєгубов

харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. В м. Харків та Куп'янському районі до медиків звернулися 3 чоловіків, що отримали поранення напередодні", - повідомив голова ОВА.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.

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Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔 Але є і обнадійлива інформація,- мотузка і мило завжди напоготові, чекають 🤗
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24.10.2022 10:47 Відповісти
 
 