Росіяни обстріляли населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів, - Синєгубов

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. В м. Харків та Куп'янському районі до медиків звернулися 3 чоловіків, що отримали поранення напередодні", - повідомив голова ОВА.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.

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