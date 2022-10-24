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Favbet Foundation передав батальйону імені Кульчицького пікап

пікап

Батальйон оперативного призначення імені Кульчицького Національної гвардії України отримав від благодійного фонду Favbet Foundation пікап Nissan Navara для виконання бойових завдань на сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення фонду.

Батальйон брав участь у звільненні Лиману в Донецькій області. Зараз захисники України з цього батальйону продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами і звільняти українську землю.

Це вже 20-й автомобіль, який ЗСУ від початку війни отримали за підтримки фонду Favbet Foundation.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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Мій племінник передав мікроавобус батальону Свобода. Але про нього і тисячі інших українців не напишуть в ЗМІ. Йому реклама не потрібна.
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24.10.2022 13:01 Відповісти
грязная бомба 😘
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24.10.2022 13:02 Відповісти
А карманники з вокзалу нічого не передавали на потреби ЗСУ? А наперсточники? А шльондри? А журнашльондри?
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Гембла - це зло, і не треба дозволяти цьому злу рекламувати себе, тим більше на допомозі ЗСУ
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24.10.2022 13:15 Відповісти
 
 