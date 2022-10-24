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Іран (1973) футбол (1577) Шахтар (174)

"Шахтар" вимагає виключити збірну Ірану з Чемпіонату світу і допустити Україну

шахтер

Національна збірна Ірану з футболу не має права брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, який стартує за місяць у Катарі, через терористичні атаки України іранськими дронами. Місце Ірану на турнірі має посісти Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, з таким зверненням до ФІФА і футбольної спільноти звернувся генеральний директор ФК "Шахтар" Донецьк, Сергій Палкін. 

Топменеджер команди Ріната Ахметова, заявив, що тоді, як іранське керівництво буде розважатись, дивлячись гру своєї збірної на Чемпіонаті світу, українців будуть вбивати іранські дрони та іранські ракети.

"Уже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори і військові безпосередньо навчали і керували запусками дронів, які знищували, дома, музеї, університети, офіси, спортивні і дитячі майданчики, і головне вбивали українців. В тому числі дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу", - говориться в зверненні.

Палкін також закликав ФІФА і всю міжнародну спільноти домогтись негайної заборони на участь у Чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь у терористичних атаках українців. Водночас Україна має посісти місце Ірану.

"Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю усіх долучитись до тиску на футбольну бюрократію. Годі повторювати помилки Чемпіонату світу-2018 в Росії, ховаючись за пустою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів на Чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" закликав до повного виключення Росії з лав ФІФА та УЄФА.

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Топ коментарі
+17
Полотенцеголовых террористов гнать с ЧМ, но заменить их должен тот, кто им проиграл, для соблюдения спортивных принципов.
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24.10.2022 13:26
+10
👍Не варто було іранцям чіпати своїми мопедами ТЕС Ахметова.
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24.10.2022 13:27
+9
гарна ідея
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24.10.2022 13:25
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гарна ідея
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24.10.2022 13:25 Відповісти
Полотенцеголовых террористов гнать с ЧМ, но заменить их должен тот, кто им проиграл, для соблюдения спортивных принципов.
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24.10.2022 13:26 Відповісти
Чудова думка.
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24.10.2022 13:26 Відповісти
👍Не варто було іранцям чіпати своїми мопедами ТЕС Ахметова.
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24.10.2022 13:27 Відповісти
Це точно. Цього разу перси серйозно розізлили Ахмєта, і тепер вони його вороги.

Тим більше, досвід закладання tnt під стадіонні лавки є
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24.10.2022 13:44 Відповісти
Да "шахтер" это - Да ...
А я думал , что у нас рулят Павелко и Ко , а оказывается - "шахтер" ....
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24.10.2022 13:31 Відповісти
***, это вообще испанский стыд. Играть надо уметь, жопоногие
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24.10.2022 13:42 Відповісти
Перша половина дуже правильна, а друга - ні. Допуск команд має бути лише за спортивним принципом. Ми програли. Тому має бути стикова гра з невдахою, скажімо стикового матчу Півд. Америка - Океанія. ( не пам"ятаю регламенту але я про принцип.) Або з невдахою европейських стикових матчів.
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24.10.2022 13:58 Відповісти
Чому ні?
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24.10.2022 14:04 Відповісти
Йо!!!
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24.10.2022 14:05 Відповісти
Виключення Ірану - це логічно.
Але "Місце Ірану на турнірі має посісти Україна." - це якась вже дурня. Це спортивні змагання і Україна може в них посісти тільки своє власне місце. Якщо українські футболісти це місце не вибороли у чесній боротьбі - значить Україна там не має бути присутня - все чесно.
Та й Україні нині не до футболу.
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24.10.2022 14:13 Відповісти
Це 1 суддівська помилка у неоднозначному епізоді, який видно тільки на уповільненому повторі. Виправлення 1 помилки не гарантувало нам геть нічого.
Дотого ж гра не проти Ірану, а проти Вельсу.
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24.10.2022 16:25 Відповісти
рижа мразь втратила металургійні заводи в Марику (і не тільки ці підприємства; а в Кривому... а скрізь по Донбасу...), тепер хоче підісрати касапам. Нє, касапам (і їх союзникам) нашкодити - не гріх; але мразі потрібно було ще в 2014-му передбачати, що йому біда буде, міг же своєю приватною армією подавити сепаратизм і колабораціонізм в своїй вотчині - як це зробив, приміром, беня (як би ми до нього нині не ставились).
Рижа мразь навіть не задумувалась про те, що в 2019-му "хуженебудет" з його аналів "уркаїна" якраз і зробить йому гірше...
Бізнесмен, пля... та базарний катала, нехай навіть першої руки...
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24.10.2022 14:25 Відповісти
нє, ну виключити іран з чм норм, а от ми туди не вийшли і не маєм прав там бути по спортивному принципу, хай іде збірна яка наступна в кваліфаю від Азії тай все.
І таки так! ніякі терорестичні режими не мають права бути представленні на спортивних майданчиках
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24.10.2022 15:31 Відповісти
Якого хріна наші футболісти не на фронті? Молоді здорові любуряки копають м'яча, в той час, як хворі 59-річні (а ви бачили здорових старше 55?) воюють. Так ми не переможемо
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24.10.2022 16:30 Відповісти
 
 