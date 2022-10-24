"Шахтар" вимагає виключити збірну Ірану з Чемпіонату світу і допустити Україну

Національна збірна Ірану з футболу не має права брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, який стартує за місяць у Катарі, через терористичні атаки України іранськими дронами. Місце Ірану на турнірі має посісти Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, з таким зверненням до ФІФА і футбольної спільноти звернувся генеральний директор ФК "Шахтар" Донецьк, Сергій Палкін.

Топменеджер команди Ріната Ахметова, заявив, що тоді, як іранське керівництво буде розважатись, дивлячись гру своєї збірної на Чемпіонаті світу, українців будуть вбивати іранські дрони та іранські ракети.

"Уже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори і військові безпосередньо навчали і керували запусками дронів, які знищували, дома, музеї, університети, офіси, спортивні і дитячі майданчики, і головне вбивали українців. В тому числі дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу", - говориться в зверненні.

Палкін також закликав ФІФА і всю міжнародну спільноти домогтись негайної заборони на участь у Чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь у терористичних атаках українців. Водночас Україна має посісти місце Ірану.

"Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю усіх долучитись до тиску на футбольну бюрократію. Годі повторювати помилки Чемпіонату світу-2018 в Росії, ховаючись за пустою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів на Чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", - резюмував Палкін.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" закликав до повного виключення Росії з лав ФІФА та УЄФА.