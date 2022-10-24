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Відновлення критичної інфраструктури на деокупованій Харківщині триває. Ситуація з опаленням важка, - Синєгубов

харківщина

На деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі уже відновлено електропостачання для майже 75% та газопостачання для 25% населення звільнених територій Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Також Синєгубов зазначає, що ситуація з опаленням більш важка.

"Через обстріли окупантів в деяких містах багато об'єктів теплової інфраструктури просто знищені. Попри усе вживаємо комплексні підходи до вирішення цієї проблеми. Відновлюємо роботу того, що уціліло, забезпечуємо мешканців приватного сектору альтернативним паливом тощо", - йдеться у повідомленні.

Він також нагадує, що в області тривають заходи з економії електроенергії.

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"Введені серйозні обмеження електроспоживання для 212 підприємств області. На більшості території Харківщини відключень електрики для житлового фонду сьогодні немає. В Чугуївській, Лозівській, Краснокутській та Золочевській громадах електропостачання обмежене для ліквідації аварій", - резюмує очільник регіону.

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