Російські окупанти вербують до своєї армії в’язнів українських колоній, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації із вербуванням до армії РФ українських в’язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки російської федерації, було звільнено більшість злочинців. В той же час, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим".