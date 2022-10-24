Російські окупанти вербують до своєї армії в’язнів українських колоній, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації із вербуванням до армії РФ українських в’язнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки російської федерації, було звільнено більшість злочинців. В той же час, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим".
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- вербовку в армию убийц и людоедов из колоний. Риск побега этих злочинцев с оружием
- методы заградотрядов
- изнасилование женщин и детей на оккупированных территориях
МИР ПРОСТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИСТИННОЕ ЛИЦО РОССИЙСКОГО РЕЖИМА
Складається враження, що злочини були раніше ... Омбудсмен - "як води в рот набрав" ... Погано це (мовчання) пахне...