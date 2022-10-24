ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE, - Мінцифри
Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE.
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформує Цензор.НЕТ.
"Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн грн. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - заявив Федоров.
Зазначається, що безпілотники долають відстань до 60 км. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.
PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо.
Топ коментарі
+18 Amber
показати весь коментар24.10.2022 21:30
+10 Огусто
показати весь коментар24.10.2022 21:14
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар24.10.2022 21:43
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Беспилотник может работать до 25 минут. В одном комплекте обычно идет два дрона: пока один работает, другой заряжается. Дальность обнаружения целей - до километра. Такие дроны предназначены для войны на коротких дистанциях, в частности в городах.
интересная блоха 10 сантиметров в длину))))
Не маловато будет ?
Хотя, для разведки 6 часов в воздухе неплохо.
Коли у нас будуть справжні стратегічні безпілотники?
"Горлиця" по своїм характеристикам могла долетіти до Кремля.
Але в 2019 році щось сталось !😡
Пробачне, але якось не вражає.