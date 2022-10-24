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ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE, - Мінцифри

пума,безпілотник

Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE.

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров інформує Цензор.НЕТ.

"Купуємо для ЗСУ 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE. Їх вартість понад 540 млн грн. Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди", - заявив Федоров.

Зазначається, що безпілотники долають відстань до 60 км. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів.

PUMA-LE на озброєнні у 18 країнах світу: США, Великобританія, Німеччина, Франція тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+18
В 2017 році в Україні Укроборонпромом були розроблені і доведені до промислового виробництва бойові дрони "Горлиця", "Лелека", "Фурія", "Сокіл".

"Горлиця" по своїм характеристикам могла долетіти до Кремля.
Але в 2019 році щось сталось !😡
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24.10.2022 21:30
+10

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24.10.2022 21:14
+8
Та що там сталося? 73% привели до влади "миролюбну каку-ю разніцу", якій був потрібен асфальт а не озброєна армія!
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24.10.2022 21:43
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У Києві колесо освітлене? Під києвом вимкнули світло мовчки з 3 каструльками грибів без вечері
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24.10.2022 21:11 Відповісти
Але хтось грибів встиг скоштувати🤣🤣🤣
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24.10.2022 21:19 Відповісти
Це я. Завжди куштую, щоб нікого не потравити
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24.10.2022 22:15 Відповісти
Первая фотография мини-беспилотника Teledyne Flir Black Hornet на службе в ВСУ

Беспилотник может работать до 25 минут. В одном комплекте обычно идет два дрона: пока один работает, другой заряжается. Дальность обнаружения целей - до километра. Такие дроны предназначены для войны на коротких дистанциях, в частности в городах.

интересная блоха 10 сантиметров в длину))))
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24.10.2022 21:14 Відповісти

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24.10.2022 21:14 Відповісти
Це один беспілотник PUMA-LE коштує 1 млн $, непоганенько так скажу.
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24.10.2022 21:14 Відповісти
Минцифы может только выпустить очередное приложения Я ******, за очередные нереальные бабки с бюджета...
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24.10.2022 21:21 Відповісти
Мопед летит на 1500 км, а этот только на 60.
Не маловато будет ?
Хотя, для разведки 6 часов в воздухе неплохо.
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24.10.2022 21:27 Відповісти
"потужні" - у чотири рази менші за Байрактари!

Коли у нас будуть справжні стратегічні безпілотники?
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24.10.2022 21:28 Відповісти
у вас гигантомания от совка?
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24.10.2022 22:09 Відповісти
В 2017 році в Україні Укроборонпромом були розроблені і доведені до промислового виробництва бойові дрони "Горлиця", "Лелека", "Фурія", "Сокіл".

"Горлиця" по своїм характеристикам могла долетіти до Кремля.
Але в 2019 році щось сталось !😡
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24.10.2022 21:30 Відповісти
Та що там сталося? 73% привели до влади "миролюбну каку-ю разніцу", якій був потрібен асфальт а не озброєна армія!
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24.10.2022 21:43 Відповісти
Щось туди таки прилетить: не "Горлиця", так "Томагавк".
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24.10.2022 21:52 Відповісти
11 беспілотників для ВСУ проти тисяч беспілотників від Ірану для кацапендії.
Пробачне, але якось не вражає.
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24.10.2022 21:46 Відповісти
Иранских тысяч уже нет: завод после обстрела накрылся розкішницею.
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24.10.2022 21:54 Відповісти
Так, пуйло не дотримало, як завжди, обітниц: в Умань прилетіло. ''ответочка'', Ізраєль ''порожняк не гоніт''
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24.10.2022 22:19 Відповісти
 
 