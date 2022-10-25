Окупанти розбудовують "лінію вагнера" на Луганщині, - Гайдай

На захоплених територіях Луганської області почастішали оголошення про набір найманців до приватної військової компанії "Вагнера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

"Ще далі від лінії фронту (щоправда, поки незрозуміло чому) триває розбудова "лінії вагнера". А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії "групою вагнера", — зазначив він.

Так, за даними голови ОВА, шукають, зокрема, бульдозеристів, водіїв-маніпуляторників, екскаваторників та водіїв важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років і досвід роботи на подібній техніці.

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Також у росіян спостерігається "суттєвий некомплект" офіцерських і сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин у зв'язку із загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих.

Непоодинокими, за інформацією Гайдая, є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт і мають хоч якийсь бойовий досвід.