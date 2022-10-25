Окупанти розбудовують "лінію вагнера" на Луганщині, - Гайдай
На захоплених територіях Луганської області почастішали оголошення про набір найманців до приватної військової компанії "Вагнера".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.
"Ще далі від лінії фронту (щоправда, поки незрозуміло чому) триває розбудова "лінії вагнера". А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії "групою вагнера", — зазначив він.
Так, за даними голови ОВА, шукають, зокрема, бульдозеристів, водіїв-маніпуляторників, екскаваторників та водіїв важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років і досвід роботи на подібній техніці.
Також у росіян спостерігається "суттєвий некомплект" офіцерських і сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин у зв'язку із загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих.
Непоодинокими, за інформацією Гайдая, є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт і мають хоч якийсь бойовий досвід.
Будь ласка, зачекайте...
концепція виявилась гівно.
Лінія Вагнера у виконанні орків напевне чимось відрізняється?
Невже у кращу сторону?
В современной войне, "линии обороны" не ставят своей целью "неприступность" и "не проходимость". Задача - не допустить внезапности и стремительных прорывов противника. Линии обороны останавливают и тормозят противника, что дает время обороняющейся стороне для оперативных контрдействий (подтягивание резерва, перенаправление артиллерии и т.п.).
2. Обращает на себя внимание множество материалов в российских СМИ (фото, видео, репортажи) об укреплениях различных линий обороны (не только о "линии вагнера"). Тогда как в наших СМИ о наших "линиях обороны" полная тишина - типа, "военная тайна". Для кого "военная тайна"? Когда воюют сотни разведывательных беспилотников и над линией фронта висят десятки спутников - это может быть "военной тайной" только для граждан Украины, но для врага. Возникает подозрение, что дело вовсе не в "военной тайне", а в очередном "асфальте" и/или "стене Яценюка". И это беспокоит в сотни раз больше, чем "линия вагнера" ...
А на счет моего п.2, удобненько вы так съехали. Полностью в стиле "Зе" - не ваше, мол, дело. Только вот проблему это не решает: Они строят, а у нас "не ваше дело". Так и к войне готовились ...