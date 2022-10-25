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Окупанти розбудовують "лінію вагнера" на Луганщині, - Гайдай

гайдай

На захоплених територіях Луганської області почастішали оголошення про набір найманців до приватної військової компанії "Вагнера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

"Ще далі від лінії фронту (щоправда, поки незрозуміло чому) триває розбудова "лінії вагнера". А на стовпах почастішали оголошення про набір на вакансії "групою вагнера", — зазначив він.

Так, за даними голови ОВА, шукають, зокрема, бульдозеристів, водіїв-маніпуляторників, екскаваторників та водіїв важної техніки. Вимоги: вік 24-50 років і досвід роботи на подібній техніці.

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Також у росіян спостерігається "суттєвий некомплект" офіцерських і сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин у зв'язку із загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих.

Непоодинокими, за інформацією Гайдая, є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт і мають хоч якийсь бойовий досвід.

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Топ коментарі
+4
HIMARS приходить, пор'ядок наводить !!!
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25.10.2022 09:49
+3
У кацапів мозок у розвитку зупинився на часі ІІ-ї Світової Війни
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25.10.2022 09:52
+3
1. Грамотные "линии обороны" - работают. И работают очень эффективно. "Знатокам истории" напомню, что та же "линия можено" небылА взята немцами. Её обошли и французы попросту сдались (те еще вояки ...) А "линия маннергейма", по сути, представляла из себя цепь разрозненных ДОТов, т.е. с инженерно-технической точки зрения - примитивные и не эффективные сооружения.
В современной войне, "линии обороны" не ставят своей целью "неприступность" и "не проходимость". Задача - не допустить внезапности и стремительных прорывов противника. Линии обороны останавливают и тормозят противника, что дает время обороняющейся стороне для оперативных контрдействий (подтягивание резерва, перенаправление артиллерии и т.п.).
2. Обращает на себя внимание множество материалов в российских СМИ (фото, видео, репортажи) об укреплениях различных линий обороны (не только о "линии вагнера"). Тогда как в наших СМИ о наших "линиях обороны" полная тишина - типа, "военная тайна". Для кого "военная тайна"? Когда воюют сотни разведывательных беспилотников и над линией фронта висят десятки спутников - это может быть "военной тайной" только для граждан Украины, но для врага. Возникает подозрение, что дело вовсе не в "военной тайне", а в очередном "асфальте" и/или "стене Яценюка". И это беспокоит в сотни раз больше, чем "линия вагнера" ...
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25.10.2022 10:29
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HIMARS приходить, пор'ядок наводить !!!
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25.10.2022 09:49 Відповісти
У кацапів мозок у розвитку зупинився на часі ІІ-ї Світової Війни
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25.10.2022 09:52 Відповісти
на межі так званої "отечественой войни" 1812 року !!! 2Світову виграла антигітлерівська коаліція народів очолювана США і В.Британією !!!
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25.10.2022 10:04 Відповісти
поштівка 1908 року

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25.10.2022 10:23 Відповісти
Лінію Мажино німці просто обійшли.

концепція виявилась гівно.

Лінія Вагнера у виконанні орків напевне чимось відрізняється?

Невже у кращу сторону?
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25.10.2022 10:17 Відповісти
1. Грамотные "линии обороны" - работают. И работают очень эффективно. "Знатокам истории" напомню, что та же "линия можено" небылА взята немцами. Её обошли и французы попросту сдались (те еще вояки ...) А "линия маннергейма", по сути, представляла из себя цепь разрозненных ДОТов, т.е. с инженерно-технической точки зрения - примитивные и не эффективные сооружения.
В современной войне, "линии обороны" не ставят своей целью "неприступность" и "не проходимость". Задача - не допустить внезапности и стремительных прорывов противника. Линии обороны останавливают и тормозят противника, что дает время обороняющейся стороне для оперативных контрдействий (подтягивание резерва, перенаправление артиллерии и т.п.).
2. Обращает на себя внимание множество материалов в российских СМИ (фото, видео, репортажи) об укреплениях различных линий обороны (не только о "линии вагнера"). Тогда как в наших СМИ о наших "линиях обороны" полная тишина - типа, "военная тайна". Для кого "военная тайна"? Когда воюют сотни разведывательных беспилотников и над линией фронта висят десятки спутников - это может быть "военной тайной" только для граждан Украины, но для врага. Возникает подозрение, что дело вовсе не в "военной тайне", а в очередном "асфальте" и/или "стене Яценюка". И это беспокоит в сотни раз больше, чем "линия вагнера" ...
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25.10.2022 10:29 Відповісти
Шановний, не буває "грамотних" ліній оборони , бувають грамотно створені лінії оборони, які включають в себе різні види оборонних споруд,інженерних загороджень, мінних полів ,вогневих позицій з врахуванням особливостей місцевості та рельєфу. І таких ліній повинно бути кілька. Але в ******** війні коли є високоточні РСЗВ ,артилерія та авіації ці лінії швидко та ефективно знищуються. Тому ключовим елементом в обороні таких позиції є артилерійська підтримка та ППО, без них ці лінії малоефективні.
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25.10.2022 11:09 Відповісти
І того і того у кацапів поки що хватає
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25.10.2022 11:15 Відповісти
Спасибо за ликбез а-ля "2*2=4". Я так и не понял вашу позицию: Линии обороны нужны или нет? А если нужны, то где они у нас? П.2 в моем посте, удобненько "не заметили"?
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25.10.2022 11:27 Відповісти
Потрібні, але не такі як під час 1та 2 світових війн, а саме такі орки і риють. І те що пропагандони шумно піарять ця дійство свідчить, що вони самі розуміють про їх нікчемну обороноздатність. А де вони у нас то вже не ваша справа, якщо вас так це непокоїть, то записуйтесь до ЗСУ там і дізнаєтесь.
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25.10.2022 12:18 Відповісти
Причем тут 2-я (и тем более 1-я) мировая война? "Линия вагнера" сделана современно и грамотно. Это вам подтвердит любой военный с соответствующей квалификацией.

А на счет моего п.2, удобненько вы так съехали. Полностью в стиле "Зе" - не ваше, мол, дело. Только вот проблему это не решает: Они строят, а у нас "не ваше дело". Так и к войне готовились ...
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28.10.2022 12:55 Відповісти
Це все добре, але хотілося б почути, що з ліеією Янолаха на Чонгарі, що сталося, що її кацапи навіть не помітили? А, там жє наші люді, правильно?
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25.10.2022 11:16 Відповісти
наступна-лінія кадиркіна
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25.10.2022 11:31 Відповісти
 
 