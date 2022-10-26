Відплата буде справедливою і неминучою, - Зеленський про обстріл АЗС у Дніпрі
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на черговий ракетний удар російських військ по Дніпру заявив, що "відплата буде справедливою та неминучою".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Щодня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі українців. Сьогодні стався черговий ракетний удар. В результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано", - підкреслив він.
Він зазначив, що "не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою".
Як повідомлялося, у Дніпрі серед жертв ракетного удару окупантів була вагітна жінка, ще троє людей госпіталізовано.
Топ коментарі
+20 Alex Bylim #199631
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73% палікмахтешиць це зробили!
зараз гуртом це все лайно як вже можемо вімилюємо....
і найогидніше - поведуться же всі знову і знову будуть класти асфальт, а не робити на оборону, а затим вимагати у всіх все, бо ті сукі кацапські таки напали знову....
гучніше відось - сором ти наш недоголений...
відбулавленою бубою бути легше і з під землі всім погрожувати тіми піхотимцями яким ти 4 рази не став...
берці наші ступили на ту землю? - земля наша!
бубі навіть не показуйте - кончений себе рекламує...
створений тіпа хамас? ні
сбу працює на народ? ні, проти народу
своїх ставлеників яких підозрюють в роботі на фсб звільняєш? ні
кабмін працює? ні, працює ОП кругом і всюди
провал оборони в перші дні розслідували? ні
ппо та про закуповуєш? ні, чекаєш поки дадуть
держоборонзамовлення в Україні робиш? ні, млять
навіть срану форму замовляєш за бугром коли у нас безробіття.
хтось буде покараний ким? єрмаком, тищенком, арахамією, чи татаровим???
в очі ***** заглянув коли всі кричали що буде війна????? НІ...
народне багатство (землю) продав? ТАК, ****, ТАК!!!!!!!!!!!!
беня, ворюга робе що забажає??? ТАК!!!!