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Відплата буде справедливою і неминучою, - Зеленський про обстріл АЗС у Дніпрі

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на черговий ракетний удар російських військ по Дніпру заявив, що "відплата буде справедливою та неминучою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Щодня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі українців. Сьогодні стався черговий ракетний удар. В результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано", - підкреслив він. 

Він зазначив, що "не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою".

Як повідомлялося, у Дніпрі серед жертв ракетного удару окупантів була вагітна жінка, ще троє людей госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед жертв ракетного удару окупантів  по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП. ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (1881) Дніпро (3273)


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Топ коментарі
+20
асфавльтом відплачувати будеш? вон Мотор Січ очолював зрадник, поки Баканов і карманне СБУ Пєтю щєміло
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26.10.2022 01:33
+10
волонтери і приватні підриємства відплатять кацапам по повній, народ профінансує, Зєліка питати ніхто не буде
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26.10.2022 01:35
+8
138ма серія 78го сезону сватів - "буба патріот!"
і найогидніше - поведуться же всі знову і знову будуть класти асфальт, а не робити на оборону, а затим вимагати у всіх все, бо ті сукі кацапські таки напали знову....
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26.10.2022 01:41
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по п'ятій такі підеш і, мама рімма в обмороку, підпішеш і не сховаешся, сина?
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26.10.2022 01:29 Відповісти
предати Україну - це предати себе...
73% палікмахтешиць це зробили!
зараз гуртом це все лайно як вже можемо вімилюємо....
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26.10.2022 06:40 Відповісти
з бункЕру кацапню валитимо!
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26.10.2022 01:30 Відповісти
асфавльтом відплачувати будеш? вон Мотор Січ очолював зрадник, поки Баканов і карманне СБУ Пєтю щєміло
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26.10.2022 01:33 Відповісти
волонтери і приватні підриємства відплатять кацапам по повній, народ профінансує, Зєліка питати ніхто не буде
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26.10.2022 01:35 Відповісти
138ма серія 78го сезону сватів - "буба патріот!"
і найогидніше - поведуться же всі знову і знову будуть класти асфальт, а не робити на оборону, а затим вимагати у всіх все, бо ті сукі кацапські таки напали знову....
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26.10.2022 01:41 Відповісти
сам підеш? чи ти вже відбулавленений і все забуто?
гучніше відось - сором ти наш недоголений...
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26.10.2022 01:55 Відповісти
Хто старож помянєт…як то кажуть. Такий зеленський мені подобається. А далі побачи
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26.10.2022 01:55 Відповісти
А хто забуде ....як то кажуть
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26.10.2022 06:43 Відповісти
піхотинцем бути ой як сложно...
відбулавленою бубою бути легше і з під землі всім погрожувати тіми піхотимцями яким ти 4 рази не став...
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26.10.2022 02:00 Відповісти
от невідомо ,чи створено загін такий по прикладу"списоку візенталя".Якшо створено,то тоді і буде відплата,якшо ні--то марні балачки і потрясіння повітря
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26.10.2022 02:43 Відповісти
Уж осел з дерьмаком відплатить...хіба що асфальтом..
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26.10.2022 03:42 Відповісти
все буде піхота!
берці наші ступили на ту землю? - земля наша!
бубі навіть не показуйте - кончений себе рекламує...
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26.10.2022 03:49 Відповісти
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26.10.2022 06:33 Відповісти
Ой, та нє орі)
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26.10.2022 07:19 Відповісти
За бензину заправку отомстит,крыса зеленая
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26.10.2022 07:45 Відповісти
Ви нічого не розумієте, та заправка мабудь належить бабусі бені. А наруга над його майном - страшний злочин.
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26.10.2022 08:03 Відповісти
Твої слова та богу в уши
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26.10.2022 08:25 Відповісти
Возмездие одно-хуярить по АЗС и ЛЭП лаптестана!..........................................................................................или долго думать надо.................................?
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26.10.2022 09:24 Відповісти
скажи що зроблено особисто тобою
створений тіпа хамас? ні
сбу працює на народ? ні, проти народу
своїх ставлеників яких підозрюють в роботі на фсб звільняєш? ні
кабмін працює? ні, працює ОП кругом і всюди
провал оборони в перші дні розслідували? ні
ппо та про закуповуєш? ні, чекаєш поки дадуть
держоборонзамовлення в Україні робиш? ні, млять
навіть срану форму замовляєш за бугром коли у нас безробіття.
хтось буде покараний ким? єрмаком, тищенком, арахамією, чи татаровим???
в очі ***** заглянув коли всі кричали що буде війна????? НІ...
народне багатство (землю) продав? ТАК, ****, ТАК!!!!!!!!!!!!
беня, ворюга робе що забажає??? ТАК!!!!
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26.10.2022 09:38 Відповісти
Ти тільки свистіти вмієш з бункера. Вже нахвалявся давати відповідь. І де? Тріпло зелене.
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26.10.2022 09:59 Відповісти
Чучело малоПИД...роское, ты для начала разберись кто разрешил во время войны продавать маторы з Сичи козломордым и выйдешь на себя и Елдака...
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26.10.2022 10:28 Відповісти
 
 