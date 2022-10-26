Вночі окупанти вдарили по Широківській громаді на Миколаївщині, - Кім

Вчора, 25 жовтня, з 14:30 по 16:10 ворог завдавав удари по Первомайській громаді Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, влучання були по двох інфраструктурних об'єктах та по відкритій території за їх межами. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Так, вчора, 25 жовтня, орієнтовно о 18:31 ворогом було завдано ударів по окраїні одного з населених пунктів громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначає Кім.

Він також інформує, що сьогодні, 26 жовтня, близько 03:30 та 05:40 обстрілів зазнала Широківська громада, влучання зафіксовано поза межами населеного пункту. Постраждалих та руйнувань немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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