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У Києві знову відбуваються стабілізаційні відключення світла

електрика,світло,відключення,віялові

У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.

Також читайте: Без електроенергії залишається чверть споживачів Хмельницької області

Автор: 

Київ (19457) електроенергія (6192)


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Топ коментарі
+5
Розкажіть мені будь ласка, шановний, до чого тут відключення, якщо з генеруючими потужностями України все гаразд?
Самоє страшноє што можєт бить, очевидно, це остаться в монако наєдінє с сумасшєдшімі цєнамі на кокаін, бухло і шлюх.
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26.10.2022 09:56
+4
а вы думаете куда свет идёт, в Европу конечно же за сверхпрайс, а мудрий нарiд будет на следующих выборах голосовать за ***********
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26.10.2022 09:57
+4
Ефективність відключень світла в квартирах сумнівна: основні споживачі енергії в них - холодильники, які після завершення відключення дружно відпрацьовують той час, коли зміст холодильників втрачав холод й міг псуватися - небезпечно для здоров'я.

Користь - сумнівна, шкода - наявна.
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26.10.2022 10:37
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Я такий щасливий, що моє село вже третій день знаходиться у місті Києві.
Нарешті і ми стали мешканцями столиці.
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26.10.2022 09:36 Відповісти
dreams come true
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26.10.2022 09:37 Відповісти
Это касается всей Украины. Кто-то уже стал забывать,что у нас война. Отключение света не самое страшное что может быть.
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26.10.2022 09:43 Відповісти
Розкажіть мені будь ласка, шановний, до чого тут відключення, якщо з генеруючими потужностями України все гаразд?
Самоє страшноє што можєт бить, очевидно, це остаться в монако наєдінє с сумасшєдшімі цєнамі на кокаін, бухло і шлюх.
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26.10.2022 09:56 Відповісти
Да, все гаразд. -40 процентов электростанций и подстанций это все гаразд.
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26.10.2022 12:04 Відповісти
хлопче, ти прихований кацапський бот чи просто неграмотне чудо?

Питання не в генерації, а в постачанні/передачі. Кацапи б'ють не так по ТЕЦ, як по трансформаторам і іншій енергетичній інфраструктурі передачі енергії... Невже ти цього не знав?

І інші тут цього не знали, що почали "заламувати руки", бо дуже страждають від відсутності світла,а точніше власних знань і совісті.
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26.10.2022 12:16 Відповісти
І? Я хіба не те ж саме написав? З генерацією е/е все гаразд. Проблеми є з передачею, то до чого тут відключення?
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26.10.2022 12:25 Відповісти
дятел ватный а как ты - тупой осел - генерацию от атомной станции в квартиру передашь?
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26.10.2022 18:01 Відповісти
Тоді спеціально для тебе, дятел, що ******* мовою окупанта - а як ти в квартиру передасиш е/е з Європи? Принципіальна яка різниця? Між е/е з атомної станції і е/е з Європи, га? Ну давай, розкажи, падло!
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26.10.2022 18:06 Відповісти
при чем тут Европа дятел ? у меня выключили свет на 5-ть часов вообще не проблема - учитывая то что у других людей вообще не осталось ни света ни дома - вообще ничего
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26.10.2022 18:09 Відповісти
*******, подай патрон.
Ну сиди дальше без світла, поки батальон монако твою е/е продає в Європу. Без проблєм.
Насправді, таким як ти краще і жити без світла. Взагалі було б чудово, якби таких як ти садили в коробки і відправляли кудись на поверхню Плутона. Бо 73%, офіційно встановлено, є небезпечні для оточуючих.
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26.10.2022 18:12 Відповісти
Змісту спілкуватися з амебою не бачу. Ігнор, спам. Як відростиш собі "айсікью" хочаб до рівня заварника чаю, тоді приходь.
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26.10.2022 18:18 Відповісти
Київ, в мережі 228 вольт. Розкажіть мені про перенавантаження мережі
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26.10.2022 09:47 Відповісти
Європа, продаж електроенергії, тариф в 5 раз більший за український, схематоз, батальон монако.
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26.10.2022 09:53 Відповісти
а вы думаете куда свет идёт, в Европу конечно же за сверхпрайс, а мудрий нарiд будет на следующих выборах голосовать за ***********
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26.10.2022 09:57 Відповісти
Кацапы бомбили электростанции как раз для таких комментов или ты просто кацапский бот? Звездуй на фронт в сырой окоп и расскажи нам оттуда как херово жить в городе без электричества. Там то у тебя будут все условия.
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26.10.2022 12:07 Відповісти
таке враження, що сюди нагнали кацапських ботів розповідати українцям, як їм в Україні має відчуватися погано через відсутність світла, яке чомусь пропадає. До цього воно було, а тут стало пропадати. І чому? миші кабелі і проводи почали гризти мабуть... В кацапії було б супер, так, ботики?
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26.10.2022 12:21 Відповісти
да тут кацапские боты сами с собой батлы устраивают
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26.10.2022 18:03 Відповісти
Чому досі немає таких новин з Білгорода, Курська, Краснодару?
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26.10.2022 09:48 Відповісти
Ефективність відключень світла в квартирах сумнівна: основні споживачі енергії в них - холодильники, які після завершення відключення дружно відпрацьовують той час, коли зміст холодильників втрачав холод й міг псуватися - небезпечно для здоров'я.

Користь - сумнівна, шкода - наявна.
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26.10.2022 10:37 Відповісти
Та й графіки відключень - не у часи піків навантажень: явно чи дурні - чі зроблені для нас москалями.
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26.10.2022 10:42 Відповісти
Киев, 230в +-10вольт. Летом при кондинционерах с бойлерами напруга опускалась до 185вольт. Расскажите о перегрузках. Тариф для промышленности уже 6.10 грн, а это товары. Земутняк как с выборами, асфальтом, ковидом и оманом
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26.10.2022 10:40 Відповісти
Я думаю, всі вже все зрозуміли...
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26.10.2022 10:45 Відповісти
Блудняк з перерозподілом електрики продовжуєтьсч.
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26.10.2022 10:53 Відповісти
Графік сам по собі, а фактичні відключення самі по собі. І що дивно, деякі будинку навколо жодного разу не відключали, наприклад маршала тимошенко 21 всі три корпуси.
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26.10.2022 11:46 Відповісти
Как помочь Родине просто:

1. спускаться без лифта пешком
2. если лифта два - вызывать на подъём только один
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26.10.2022 18:15 Відповісти
 
 