У Києві знову відбуваються стабілізаційні відключення світла

У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.

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