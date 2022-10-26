У Києві знову відбуваються стабілізаційні відключення світла
У Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" відбуваються стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як зазначається, отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO.
Топ коментарі
+5 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар26.10.2022 09:56
+4 Валерий Сузима #530685
показати весь коментар26.10.2022 09:57
+4 George Dydyrko
показати весь коментар26.10.2022 10:37
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Нарешті і ми стали мешканцями столиці.
Самоє страшноє што можєт бить, очевидно, це остаться в монако наєдінє с сумасшєдшімі цєнамі на кокаін, бухло і шлюх.
Питання не в генерації, а в постачанні/передачі. Кацапи б'ють не так по ТЕЦ, як по трансформаторам і іншій енергетичній інфраструктурі передачі енергії... Невже ти цього не знав?
І інші тут цього не знали, що почали "заламувати руки", бо дуже страждають від відсутності світла,а точніше власних знань і совісті.
Ну сиди дальше без світла, поки батальон монако твою е/е продає в Європу. Без проблєм.
Насправді, таким як ти краще і жити без світла. Взагалі було б чудово, якби таких як ти садили в коробки і відправляли кудись на поверхню Плутона. Бо 73%, офіційно встановлено, є небезпечні для оточуючих.
Користь - сумнівна, шкода - наявна.
1. спускаться без лифта пешком
2. если лифта два - вызывать на подъём только один