Понад 1200 вибухонебезпечних предметів знешкоджено піротехніками протягом доби

Протягом доби рятувальники та піротехніки обстежили територію площею 69 га. Вилучили та знешкодили 1 тис. 201 вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 256 614 ВНП та 2615 кг вибухової речовини, зокрема 2134 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 73 477 га", - йдеться в повідомленні.

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