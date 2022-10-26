Понад 1200 вибухонебезпечних предметів знешкоджено піротехніками протягом доби
Протягом доби рятувальники та піротехніки обстежили територію площею 69 га. Вилучили та знешкодили 1 тис. 201 вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 256 614 ВНП та 2615 кг вибухової речовини, зокрема 2134 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 73 477 га", - йдеться в повідомленні.
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