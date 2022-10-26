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ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation

фавбет

Підрозділи Збройних Сил України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали 5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Квадрокоптери отримали три різні підрозділи ЗСУ, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Вони допоможуть захисникам України ефективніше вести повітряну розвідку, виявляти позиції супротивника та коригувати роботу артилерії.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.

ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation 01

ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation 02

Автор: 

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Копіючка до копіючки, коптер до коптера, так і переможемо ))
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26.10.2022 14:06 Відповісти
Знищуйте рашиську погань.
З вами правда,
З вами сила

І воля святая.
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26.10.2022 14:09 Відповісти
https://www.unian.ua/economics/other/favbet-popri-viynu-***********-pracyuvati-z-gromadyanami-rf-ta-viplachuvati-jim-vigrashi-zmi-ostanni-novini-11838993.html?_gl=1*1aomqb8*_ga*NjE5NDczNzA3LjE2NjY3ODUyNDI.*_ga_JLSK4Y8K67*MTY2Njc4NTI0Mi4xLjAuMTY2Njc4NTI0Mi42MC4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTY2Njc4NTI0Mi4xLjAuMTY2Njc4NTI0Mi42MC4wLjA. Favbet попри війну продовжує працювати з громадянами РФ та виплачувати їм виграші
показати весь коментар
26.10.2022 14:55 Відповісти
 
 