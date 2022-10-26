Минулої доби зафіксовано майже 90 обстрілів Запорізької області, - ОВА

У Запорізькій області за минулу добу зафіксували майже 90 обстрілів, понад 60 з яких російські окупанти завдали по об’єктах цивільної інфраструктури в Оріхові, Гуляйполі, Степногірську та у Комишуваській громаді.

Про це заявив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запорізька область щоночі під обстрілами... Більше, звичайно, викликають реакцію обстріли обласного центру, де більшість населення живе – відповідно, 70% з території, яка не окупована. Але інші території області – і Оріхів, і Гуляйполе, і Степногірськ, Комишуваська громада регулярно обстрілюються. За минулу добу майже 90 обстрілів було, понад 60 з них – на жаль, по містах, об'єктах цивільної інфраструктури, 21 руйнування зафіксовано було у відповідних містах. На жаль, минулої доби двоє мирних жителів загинули і двоє були поранені", – сказав він.

Найбільшу кількість обстрілів, за його словами, минулого місяця зазнавало місто Оріхів.

"Достатньо суттєві руйнування – і місто вже на дві третини, на жаль, зруйновано", - уточнив глава ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 208 чоловік у полоні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області