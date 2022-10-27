Росія тримає на бойовому чергуванні 9 кораблів
Ворожий флот з 9 кораблів у Чорному морі має напоготові 16 "Калібрів".
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з 9 кораблів, серед яких 1 ВДК і 3 ракетоносії, з яких 2 підводних. Напоготові до використання має 16 "Калібрів"", - ідеться в повідомленні.
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