Росія тримає на бойовому чергуванні 9 кораблів

Ворожий флот з 9 кораблів у Чорному морі має напоготові 16 "Калібрів".

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з 9 кораблів, серед яких 1 ВДК і 3 ракетоносії, з яких 2 підводних. Напоготові до використання має 16 "Калібрів"", - ідеться в повідомленні.

Дивіться: РФ тримає на бойовому чергуванні вісім носіїв "Калібрів"