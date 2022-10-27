УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7931 відвідувач онлайн
Новини
657 7

Росія тримає на бойовому чергуванні 9 кораблів

ракета,ракети,калібр

Ворожий флот з 9 кораблів у Чорному морі має напоготові 16 "Калібрів".

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"У штормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з 9 кораблів, серед яких 1 ВДК і 3 ракетоносії, з яких 2 підводних. Напоготові до використання має 16 "Калібрів"", - ідеться в повідомленні.

Дивіться: РФ тримає на бойовому чергуванні вісім носіїв "Калібрів"

Автор: 

корабель (1612) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і краби чорного моря чекають на зимову іжу
показати весь коментар
27.10.2022 08:26 Відповісти
Единственное, что может этот кацапский флот - запускать ракеты по гражданским целям. Как террористы, подло и из подтишка.
показати весь коментар
27.10.2022 08:32 Відповісти
почему не топят русский флот???
показати весь коментар
27.10.2022 08:39 Відповісти
корабли обстреливают Украину и они важнейшие цели для уничтожения! сразу выпустить ракет и беспилотников - больше, чем в русских ПВО БК. нужно топить флот!
показати весь коментар
27.10.2022 08:41 Відповісти
Експерте, чим до Севастополя дістати? Хоч з портів кораблі не виходять, і то добре...
показати весь коментар
27.10.2022 09:53 Відповісти
От чого не привезти в Україну Гарпуни нові, бо Зеленський принципово не хоче робити українські ракети
показати весь коментар
27.10.2022 09:53 Відповісти
Ушакова перевезли в кацапетовку и ... расчленили чтобы целовать отрезанные части трупа почаще и побольше.

https://kolsar.info/main/2022/10/26/v-sf-otkrylas-vystavka-admirala-ushakova.html
показати весь коментар
27.10.2022 10:42 Відповісти
 
 