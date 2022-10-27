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Сьогодні в Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій, - ОВА

сапер

Сьогодні, 27 жовтня, на Київщині заплановано проведення вибухових робіт, знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 27 жовтня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними роботами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що у Бучанському та Вишгородському районах також можливі звуки вибухів.

"Сьогодні, 27 жовтня, з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі та з 14:00 до 15:00 у Вишгородському районі піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

У зв’язку з цим у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів", - додали в ОВА.

Мешканців закликають зберігати спокій, бути обачними та слідкувати за інформацією лише з офіційних джерел.

Автор: 

Київська область (4017) розмінування (989)


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завжди повідомляйте про подібне.. , бо нерви стали нівпзду
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27.10.2022 10:21 Відповісти
 
 