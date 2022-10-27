Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два автомобілі Volkswagen Transporter T5, а також "буржуйки" та спальні мішки.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомили представники фонду.

Автівки вже в розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.