Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5
Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два автомобілі Volkswagen Transporter T5, а також "буржуйки" та спальні мішки.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомили представники фонду.
Автівки вже в розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.
Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.
Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
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Bronya Bronya
показати весь коментар27.10.2022 15:57 Відповісти Мені подобається 0
Valentyn Zaychenko
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Valentyn Zaychenko
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govtva
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