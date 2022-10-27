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Новини
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Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5

допомога

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України два автомобілі Volkswagen Transporter T5, а також "буржуйки" та спальні мішки.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомили представники фонду.

Автівки вже в розпорядженні підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на півдні України.

Крім того, фонд передав бійцям "буржуйки", спальні мішки.

Favbet Foundation передав ЗСУ два Volkswagen Transporter T5 01

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Автор: 

авто (6164) допомога (8341) ЗСУ (7540)


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Кому належить це спортлото?
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27.10.2022 15:57 Відповісти
Матюхі Андрію Валерійовичу.
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27.10.2022 16:21 Відповісти
Юрій Бутусов, а скільки можна піарити Матюху та його контору?
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27.10.2022 16:20 Відповісти
Тут еще одного пиарят каждый день.
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27.10.2022 18:05 Відповісти
 
 