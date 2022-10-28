Процедуру перейменування вулиць і площ розпочали в деокупованому Ізюмі

Голова Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко доручив топонімічній комісії розпочати процедуру перейменування вулиць і площ, назви яких пов’язані з радянським минулим.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відродження нашого міста ми почнемо з вмивання його обличчя. Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгорталися не на всяких там "красної/революції/пушкінських/толстих/московських/пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогоднішніх героїв, що боронять незалежність нашої України. Так буде. Запрошуємо до широкої дискусії просто всіх небайдужих", - написав Мацокін.

Він закликав городян пропонувати свої варіанти перейменування.

"Нам не потрібна вулиця Гагаріна - бо то історія народу-племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер, нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська - бо це шана до націй, що стоять поряд з нами в битві з ордою", - додав Мацокін.

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