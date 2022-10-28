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Новини Агресія Росії проти України
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Ізюм (307) декомунізація (553) деокупація (947)

Процедуру перейменування вулиць і площ розпочали в деокупованому Ізюмі

ізюм

Голова Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко доручив топонімічній комісії розпочати процедуру перейменування вулиць і площ, назви яких пов’язані з радянським минулим.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відродження нашого міста ми почнемо з вмивання його обличчя. Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгорталися не на всяких там "красної/революції/пушкінських/толстих/московських/пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогоднішніх героїв, що боронять незалежність нашої України. Так буде. Запрошуємо до широкої дискусії просто всіх небайдужих", - написав Мацокін.

Він закликав городян пропонувати свої варіанти перейменування. 

"Нам не потрібна вулиця Гагаріна - бо то історія народу-племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер, нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська - бо це шана до націй, що стоять поряд з нами в битві з ордою", - додав Мацокін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вулицю Горького в Кременчуці перейменували на вулицю Левка Лук’яненка

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Топ коментарі
+12
Ваше "неначасі" вже призвело до війни. Так що краще помовчіть.
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28.10.2022 10:44
+9
Та не називайте вже російське минуле радянським минулим...тим більше, що ніякої радянської влади не було, а була однопартійна диктатура.
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28.10.2022 10:37
+5
ПАРНИ!!! Хорошее благое дело, базара нема "совсем"... Но это что, первоочередные проблемы??? Все порешал, всем помогли, всех расселили, все отремонтировали и т.д.??? Можно и херней помаяться?? Или все таки бюджет пилиться - лавуха мелется??
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28.10.2022 10:37
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Та не називайте вже російське минуле радянським минулим...тим більше, що ніякої радянської влади не було, а була однопартійна диктатура.
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28.10.2022 10:37 Відповісти
апсолютно вірно !!! червоний совково-кацапській, комуно-нацистькій окупаційний режим !!! срср - імперія зла і тюрма народів що розвʼязала 2Світову війну, здійснила на території України 3Голодомори-геноциди, а ще були репресії, гулаги, соловки, сибіри, трійки нквд, тощо !!! усе це призвело до того що окупаційна мацковіцька влада влада за 70 років червоної окупації знищила 35 мільйонів етнічних українців !!!
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28.10.2022 12:33 Відповісти
ПАРНИ!!! Хорошее благое дело, базара нема "совсем"... Но это что, первоочередные проблемы??? Все порешал, всем помогли, всех расселили, все отремонтировали и т.д.??? Можно и херней помаяться?? Или все таки бюджет пилиться - лавуха мелется??
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28.10.2022 10:37 Відповісти
В тих місцях це невідкладно.
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28.10.2022 10:43 Відповісти
....невідкладно розмінувати, невідкладно ще дофіга чого...
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28.10.2022 10:57 Відповісти
Ваше "неначасі" вже призвело до війни. Так що краще помовчіть.
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28.10.2022 10:44 Відповісти
Ви досі думаєте, що причина війна у тому?
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28.10.2022 14:24 Відповісти
Ви досі так не вважаєте?
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29.10.2022 07:54 Відповісти
Так, не вважаю. Це виправдання, а не причина.
Зрозуміло, булоб краще, якби всі щебетали. Але сприймаю реальність такою як є.
Стосовно перейменувань - діло потрібне, за умови, що інші питання по забезпеченню функціонування громади відсутні.
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29.10.2022 09:33 Відповісти
Розкажіть це москалям, які найперше що робили в Ізюмі це вилучали україномовну літературу і розпочинали перехід освіти на єзик. Тобто, ворог чітко розуміє сенси, а ви обираєте залишатися в омані "реальності яка є". Питання відновлення інфраструктури ніяким чином не гальмується розглядом патріотично-ідеологічних питань. Чи по вашому топонімічна комісія має давати вказівка обленерго, або Харківгазу?
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29.10.2022 10:18 Відповісти
Те що роблять москалі мені відомо. До чого це? Освітня програма? - булоб дивно якби вони не впроваджували свої стандарти, закони, владу.
Дивно, що ми займалися впровадженням мови не системно і таке інше.
А реальність така, що частина Українців російськомовна, а вулиці вони ще років надцять будуть поміж себе називати по старому. І мова лише одна з ознак національної приналежності, і сама по собі не побить людину, що її знає (і користується нею) українцем.
Тому це виправдання війни, а не причина.
Причина - шизофренічна ідея відродження «величі» імперії і кацапів доісторичним вже методом - захопленням територій. І без України способів того відродження в їхньому розумінні схибленому позумінеіне існує.
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29.10.2022 10:41 Відповісти
Единственное, что может быть оправданием такого переименования может быть только названия улиц именами погибших защитников и освободителей. Чтобы они с того света видели что их смерть была во благо украинского народа и он благодарен за это.
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28.10.2022 10:44 Відповісти
Колотять понти наче щось роблять.
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28.10.2022 10:44 Відповісти
П'ятачок, ти маєш щось проти такого рішення міської влади? Чи просто зайва какашка у кишені залежалась, а кинути охота?
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28.10.2022 11:06 Відповісти
По перше, не площ, а майданів. Площа поняття математичне. По друге, це така вже нагальна потреба і більше нічим займатись саме зараз?
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28.10.2022 11:20 Відповісти
"це така вже нагальна потреба?" - так!
Ідеологічною роботою на користь України треба займатись постійно.
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28.10.2022 11:39 Відповісти
Ти нагадуєш початок дев'яностих, коли деякі казали, що поки в нас не буде високих зарплат та пенсій, ніхто українською мовою говорити не буде.
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28.10.2022 10:45 Відповісти
Це казав один дамбасист що коли буде ковбаса по 2-20, тоді він і заговорить українською.
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28.10.2022 11:25 Відповісти
Какая связь??? Вы все с ног на голову перевернете, и так как надо назовете..
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28.10.2022 11:25 Відповісти
Перейменування вулиць і PR в квадратах.
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28.10.2022 10:38 Відповісти
Тест на ватоголовість. Харків не може позбутися Пушкіна, Одеса Катьки... Відтак, навала мордору триватиме, бо починається вона в головах. І заміна назв вулиць з радянського Кравцова на промосковського Донця-Захаржевського по суті нічого не змінює. Як нічого не дає вулиця Ленона чи Лондонська. В ******** історія ізюмщини вдосталь власних героїв, які віддали своє життя за Україну.
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28.10.2022 10:42 Відповісти
так скільки западенців поклали життя на сході..
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28.10.2022 10:48 Відповісти
Чистку і відродження міста треба починати не з вулиць і площ,а з людей.Знаходити прихованих сепаратистів,прихильників "міра" і подібної проросійської наволочі.Це звиклі речі,тут не місце жалості і лібералізму,без того не виграти війну...
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28.10.2022 10:53 Відповісти
Нікуди грошей дівати??? Розмінуй хоч нормально, поки погода дозволя....о вже ж дятли.... Нц що, тепер можна і дороги ліпить....зверху по мінах
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28.10.2022 10:56 Відповісти
Ні, потрібно спочатку дороги збудувати, щоб було по чому піротехнікам під'їжджати до місць розмінування... сратєги банково-бункерні, *** їхню мать... і батяньку туди ж 😝😝😝😝😜🤪
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28.10.2022 12:50 Відповісти
Так там все разбомблено. Зачем таблички улиц по два раза менять. Сразу поставят проукраинские названия. Всё правильно.
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28.10.2022 14:12 Відповісти
Колоніальна спадщина - багатогранна. І тому руйнувати її варто всюди, де лише бачиш. Інакше стратегічні цілі війни - знищення мордору - не будуть досягнуті. Перемога на фронті - це оперативний успіх, але мине час і їхній гадючник в нашій країні може відродитися, якщо залишити метастази в назвах вулиць, топонімах, пам'ятниках тощо. Карфаген має бути знищено в корінь і це завжди "на часі".
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28.10.2022 11:32 Відповісти
Тридцять років "рєпу чухали"
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28.10.2022 11:39 Відповісти
Так, перейменування це найважливіший з заходів, а те, що люди напередодні зими сидять хєр знає де і в чому, то *****, зате найвеличніший в бункері, а люди перетопчуться, - вирішили з українців морозостійку породу пінгвінів виростити🤔 Але що маємо, те маємо, 30 років мудрий нарід вибирав, як не гівно, то тріску, довибирався мудрий нарід, а може зовсім і не мудрий 🤪
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28.10.2022 12:46 Відповісти
Головне побільше назв в пам'ять ******** героям що віддали своє життя в боротьбі з рф.
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28.10.2022 13:03 Відповісти
Йще требо переіміновувати мінські вулиці в мЄнські , як вже не існує міста Кієф , а є Київ ... так й на мапі не повинно існувати окупанської назви мінськ , бо є МЄНСЬК ...

Бо назва й суть дуже пов"язанні й одна без іншої не існує . Тому й відбулися Іловайский й Дебальцєвські котли , бо усі ми розуміли , що то Велика українська-московська війна , а верхівка обозвала це АТО (*******) . Так й мєнскі кабальні капітутуляції назвали "мінскім догАвАром" .
Й не було тоді перемог ... А зара чеснота повертається з повертанням природних й істотних назв .

Навіть все більше політиків й тим більш журналістів ворогів з півночі називають саме природною назвою - московитами й державу ту Московією .

Україна переможе Московію , а не Расєю -- бо Русь це й є Україна . А Московія це Залісся й просто вкрала в українців-русів назви ....
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28.10.2022 13:41 Відповісти
 
 