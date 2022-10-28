Процедуру перейменування вулиць і площ розпочали в деокупованому Ізюмі
Голова Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко доручив топонімічній комісії розпочати процедуру перейменування вулиць і площ, назви яких пов’язані з радянським минулим.
Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.
"Відродження нашого міста ми почнемо з вмивання його обличчя. Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгорталися не на всяких там "красної/революції/пушкінських/толстих/московських/пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогоднішніх героїв, що боронять незалежність нашої України. Так буде. Запрошуємо до широкої дискусії просто всіх небайдужих", - написав Мацокін.
Він закликав городян пропонувати свої варіанти перейменування.
"Нам не потрібна вулиця Гагаріна - бо то історія народу-племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер, нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська - бо це шана до націй, що стоять поряд з нами в битві з ордою", - додав Мацокін.
Будь ласка, зачекайте...
Зрозуміло, булоб краще, якби всі щебетали. Але сприймаю реальність такою як є.
Стосовно перейменувань - діло потрібне, за умови, що інші питання по забезпеченню функціонування громади відсутні.
Дивно, що ми займалися впровадженням мови не системно і таке інше.
А реальність така, що частина Українців російськомовна, а вулиці вони ще років надцять будуть поміж себе називати по старому. І мова лише одна з ознак національної приналежності, і сама по собі не побить людину, що її знає (і користується нею) українцем.
Тому це виправдання війни, а не причина.
Причина - шизофренічна ідея відродження «величі» імперії і кацапів доісторичним вже методом - захопленням територій. І без України способів того відродження в їхньому розумінні схибленому позумінеіне існує.
Ідеологічною роботою на користь України треба займатись постійно.
Бо назва й суть дуже пов"язанні й одна без іншої не існує . Тому й відбулися Іловайский й Дебальцєвські котли , бо усі ми розуміли , що то Велика українська-московська війна , а верхівка обозвала це АТО (*******) . Так й мєнскі кабальні капітутуляції назвали "мінскім догАвАром" .
Й не було тоді перемог ... А зара чеснота повертається з повертанням природних й істотних назв .
Навіть все більше політиків й тим більш журналістів ворогів з півночі називають саме природною назвою - московитами й державу ту Московією .
Україна переможе Московію , а не Расєю -- бо Русь це й є Україна . А Московія це Залісся й просто вкрала в українців-русів назви ....