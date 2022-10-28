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Довженко-Центр очолить новий менеджер, який виведе його з кризи, - Держкіно

кудерчук

Центр Довженка став одним з наглядних прикладів ірраціонального менеджменту, в тому числі в частині управління об’єктами державної власності, зазначила в інтерв’ю очільниця Держкіно Марина Кудерчук.

"Є підозра, що за такої "ефективної" діяльності Центр майже доведено до банкрутства. Зокрема, незважаючи на отримання Центром доходів, які мали б витрачатися на забезпечення виконання статутних завдань, та на значне фінансування з бюджету (щороку близько 7 млн. грн.) – Центр все одно був і залишається збитковим", - наголосила М.Кудерчук.

У зв'язку з цим найближчим часом було оголошено про тимчасове призначення нового виконувача обов’язків керівника Центру — замість Олени Гончарук, яка залишиться працювати в Центрі, але не як керівник.

За словами очільниці Держкіно, завданнями "кризового менеджера" буде повний та об’єктивний аналіз фінансово-господарської діяльності ДП "Національний центр Олександра Довженка", виправлення виявлених перевіркою органу управління порушень, встановлення інших фактичних обставин справи та надання пропозицій щодо можливих шляхів покращення діяльності Центру.

Важливо підкреслити, що новий виконувач обов'язків буде очолювати Центр лише на час "до завершення конкурсного відбору на посаду Генерального директора Центру".

Причинами такого рішення в Держкіно назвали "нераціональне використання бюджетних коштів, нерентабельність Центру, руйнацію нерухомого майна, нерозуміння цього наявною виконувачкою обов’язків керівника, ігнорування нею вимог законодавства, правомірних вимог органу управління тощо".

Крім того, Марина Кудерчук заспокоїла громадськість в тому аспекті, що приватизаційні процеси, що розпочались, не вплинуть на роботу Довженка-Центру, оскільки стосуватимуться лише приміщень, які установа фактично не використовувала за призначенням, а здавала в оренду.

Центральний корпус, де безпосередньо зберігаються цінні архіви та проводяться заходи, залишиться у власності центру, уточнили в Держкіно.
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Топ коментарі
+11
А нащо ви його у ту кризу вводили?
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28.10.2022 15:53
+10
Терзают сомнения, что у этой власти есть кто-нибудь кто может вывести что-нибудь из кризиса
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28.10.2022 15:55
+8
Що? У кризу заводимо, тоді підсовуємо рашномовні фільмасики зе??! Баблокоси?!!! Відкривайме свої болівуди й там керуйте. А ДЕРЖАВНЕ має бути НА ДЕРЖАВНІЙ МОВІ і для становлення ДЕРЖАВИ, а не 95-те кодло!
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28.10.2022 16:09
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І це буде!.. І це буде!.. І це буде Ткаченко!
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28.10.2022 15:51 Відповісти
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28.10.2022 16:10 Відповісти
А нащо ви його у ту кризу вводили?
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28.10.2022 15:53 Відповісти
Терзают сомнения, что у этой власти есть кто-нибудь кто может вывести что-нибудь из кризиса
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28.10.2022 15:55 Відповісти
є те, що й не вводили..
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28.10.2022 16:14 Відповісти
мабуть пердачок хоче віджати
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28.10.2022 15:56 Відповісти
Дякуємо!
Всю країну вже видно як з кризи вивели! Кінчилася епоха бідності! (нажаль, забули уточнити, У КОГО ВОНА МАЄ СКІНЧИТИСЯ)...
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28.10.2022 16:03 Відповісти
Що? У кризу заводимо, тоді підсовуємо рашномовні фільмасики зе??! Баблокоси?!!! Відкривайме свої болівуди й там керуйте. А ДЕРЖАВНЕ має бути НА ДЕРЖАВНІЙ МОВІ і для становлення ДЕРЖАВИ, а не 95-те кодло!
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28.10.2022 16:09 Відповісти
И сниться ей бабло в кармане,
Бабло зелёное, как ранняя трава,
ЗЕлёная, ЗЕлёная она.
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28.10.2022 16:10 Відповісти
тищенко б підійшов... скільки мона воювати.,
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28.10.2022 16:12 Відповісти
Ефективно віддасть архіви і два ''будиночки''
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28.10.2022 16:36 Відповісти
Ніяких питань до нинішнього міністра культури нема?
Бо саме його прізвище пов'язують з проблемами Центра Довженка.

Ах да - він же з тієї ж ******** ЗЕленої колоди, що й очільниця Держкіно.
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28.10.2022 16:38 Відповісти
Колись там кіно знімали а тепер здають в оренду .
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28.10.2022 16:43 Відповісти
Все до чого доторкається Zeкоманда перетворюється в лайно. Це якась магія чи закономірність?!
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28.10.2022 17:57 Відповісти
Довжено-Центр подав у суд на Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ №100 про «реорганізацію».

Підготовче засідання Господарського суду міста Києва відбудеться 29 листопада о 10:30 за адресою вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №20. https://t.me/dovzhenko_centre/1328 https://t.me/dovzhenko_centre/1328

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28.10.2022 23:53 Відповісти
 
 