Довженко-Центр очолить новий менеджер, який виведе його з кризи, - Держкіно

Центр Довженка став одним з наглядних прикладів ірраціонального менеджменту, в тому числі в частині управління об’єктами державної власності, зазначила в інтерв’ю очільниця Держкіно Марина Кудерчук.

"Є підозра, що за такої "ефективної" діяльності Центр майже доведено до банкрутства. Зокрема, незважаючи на отримання Центром доходів, які мали б витрачатися на забезпечення виконання статутних завдань, та на значне фінансування з бюджету (щороку близько 7 млн. грн.) – Центр все одно був і залишається збитковим", - наголосила М.Кудерчук.

У зв'язку з цим найближчим часом було оголошено про тимчасове призначення нового виконувача обов’язків керівника Центру — замість Олени Гончарук, яка залишиться працювати в Центрі, але не як керівник.

За словами очільниці Держкіно, завданнями "кризового менеджера" буде повний та об’єктивний аналіз фінансово-господарської діяльності ДП "Національний центр Олександра Довженка", виправлення виявлених перевіркою органу управління порушень, встановлення інших фактичних обставин справи та надання пропозицій щодо можливих шляхів покращення діяльності Центру.

Важливо підкреслити, що новий виконувач обов'язків буде очолювати Центр лише на час "до завершення конкурсного відбору на посаду Генерального директора Центру".

Причинами такого рішення в Держкіно назвали "нераціональне використання бюджетних коштів, нерентабельність Центру, руйнацію нерухомого майна, нерозуміння цього наявною виконувачкою обов’язків керівника, ігнорування нею вимог законодавства, правомірних вимог органу управління тощо".

Крім того, Марина Кудерчук заспокоїла громадськість в тому аспекті, що приватизаційні процеси, що розпочались, не вплинуть на роботу Довженка-Центру, оскільки стосуватимуться лише приміщень, які установа фактично не використовувала за призначенням, а здавала в оренду.

Центральний корпус, де безпосередньо зберігаються цінні архіви та проводяться заходи, залишиться у власності центру, уточнили в Держкіно.