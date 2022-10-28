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газ (10265) деокупація (947) Синєгубов (853) Куп'янськ (665)

У деокупованому Куп’янську підключили до газу 95% приватних будинків

харківгаз

Наразі фахівці АТ "Харківгаз" відновили газопостачання для 95% родин міста, що мешкають у приватних будинках, та до понад 50% споживачів багатоквартирного сектору.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня природний газ повертається до близько 3000 домоволодінь звільненого з окупації Куп’янська. Крім цього тривають роботи з ремонту перебитих газогонів, що доставляють газ у Ківшарівку Куп‘янського району. Після завершення робіт і випробування системи, буде проведено пуск газу у селище", - йдеться в повідомленні. 

Загалом, протягом 27 жовтня, роботи з відновлення газопостачання проводились у 8 постраждалих від агресора містах та селах Ізюмського, Харківського, Богодухівського, Куп‘янського районів області.

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И всё равно там остались ватные идиоты ностальгирующие по засрашке с её разрухой. Это неизлечимо.
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28.10.2022 16:14 Відповісти
Излечимо.
Жаль только, что под кацапскими обстрелами и люди гибнут.
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28.10.2022 16:23 Відповісти
Мягко кажучи пиндять про 95 відсотків
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28.10.2022 16:24 Відповісти
В Омську після влучення "Грязної бомби"

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28.10.2022 16:40 Відповісти
І ніде нічого не сказано, коли підключать газ у Купянську Вузловому
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28.10.2022 18:50 Відповісти
 
 