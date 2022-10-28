Канада запровадила нові санкції проти керівництва "Газпрому" та енергокомпаній РФ

У п’ятницю, 28 жовтня 2022 року, Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, під які потрапили 35 громадян Росії, включно з керівниками компанії "Газпром".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті канадського уряду.

Як зазначається, санкції спрямовані проти урядовців та високопосадовців енергетичних компаній, зокрема "Газпрому" та його дочірніх підприємств. Також обмеження стосується компаній енергетичного сектору, причетних до ведення війни проти України.

Так, у санкційний список увійшли, з-поміж інших, віцепрем’єр-міністри рф Денис Мантуров та Олександр Новак, міністр енергетики Микола Шульгінов та міністр промисловості Денис Мантуров. Також топменеджери "Газпрому", зокрема голова Ради директорів, колишній прем'єр Віктор Зубков, виконавчий директор Віталій Маркєлов і його прессекретар Сергій Купріянов.

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Серед компаній під санкції потрапили: "Лукойл", "Трансойл", "Согаз" — страхова компанія, яка є "дочкою" "Газпрому", "Інфраструктура Молжаніново", "Нижньовартівське нафтогазовидобувне підприємство", група "Сібуглемет", яка займається видобутком вугля.

Нагадаємо, 30 вересня Канада запровадила санкції проти 43 російських олігархів, фінансових еліт та членів їхніх родин, так званий "керівний орган Херсона", а також 35 підтримуваних Росією "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.