Військової активності на території Придністров’я не фіксуємо, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" відзначає, що на території невизнаного Придністров’я не було зафіксовано жодної військової активності.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню окупованих територій та стабілізації і контролю обстановки в інших регіонах. Ворог продовжує маніпуляції та обманні маневри на інформаційному фронті, намагаючись виграти час для переформатування своєї оборони. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. На території придністровського регіону республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається", - йдеться у звіті.
Будь ласка, зачекайте...
Де ще на фронті ми маємо настільки сприятливий стан для знищення кацапів?
Це навіть не Білорусь, це повністю законна ціль, яка позиціонує себе і є чисто кацапською окупованою територією. Єдина формальність - треба домовитись з Молдовою.