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Новини Війна
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Молдова (2017) Придністров’я (448)

Військової активності на території Придністров’я не фіксуємо, - ОК "Південь"

приднестровье

Оперативне командування "Південь" відзначає, що на території невизнаного Придністров’я не було зафіксовано жодної військової активності.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню окупованих територій та стабілізації і контролю обстановки в інших регіонах. Ворог продовжує маніпуляції та обманні маневри на інформаційному фронті, намагаючись виграти час для переформатування своєї оборони. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману. Пам'ятайте про неприпустимість поширення інформацію про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. На території придністровського регіону республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено, військової активності не спостерігається", - йдеться у звіті.

Читайте: Зеленський пропонує створити платформи з деокупації Придністров’я та Абхазії

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І шо? Це значить, що треба терпіти цей гнійник у нас в тилу вічно?
Де ще на фронті ми маємо настільки сприятливий стан для знищення кацапів?
Це навіть не Білорусь, це повністю законна ціль, яка позиціонує себе і є чисто кацапською окупованою територією. Єдина формальність - треба домовитись з Молдовою.
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29.10.2022 09:11 Відповісти
там может быть активность только когда в винный погреб очередной раз,колбасянские рембы спускаються)))даже как то смешно такое всерйоз рассматривать 1,5к подпитого ленивого мяса с 5 бтрами на вооружении)))бугага,и то наверное бтры пошли на запчасти 3 странам и уверен что половина если не более того мегапупер большого склада распродана,слава кацапским прапорщикам)
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29.10.2022 09:17 Відповісти
 
 