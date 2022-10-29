Росіяни обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є руйнування, - ОВА

Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів на Запоріжжі. Зруйновані будинки та квартири.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Дорожнянка, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Червоне, Степове, Новоандріївка, Чарівне, Полтавка, Новоданилівка, Малинівка", - йдеться у повідомленні.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

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