На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, постраждалих немає, - ОВА
Російські загарбники випустили ракети по Вінницькій області. Збита ворожа ціль впала на цивільні об’єкти.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування.
Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", - зазначив він.
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ось вона