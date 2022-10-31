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На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, постраждалих немає, - ОВА

ракета

Російські загарбники випустили ракети по Вінницькій області. Збита ворожа ціль впала на цивільні об’єкти.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування.

Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", - зазначив він.

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Автор: 

Вінницька область (1016) обстріл (28523)


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ось вона
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31.10.2022 08:56 Відповісти
це де?
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31.10.2022 09:16 Відповісти
У вагіні.
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31.10.2022 10:35 Відповісти
питання тут задаю я
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31.10.2022 09:43 Відповісти
 
 