На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, постраждалих немає, - ОВА

Російські загарбники випустили ракети по Вінницькій області. Збита ворожа ціль впала на цивільні об’єкти.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"На Вінниччині збита рашистська ракета впала у цивільні об’єкти. Є руйнування.

Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", - зазначив він.

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