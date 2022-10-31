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Новини Війна
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РФ видає мобілізованим окупантам зброю 1950-х років, - розвідка Великої Британії

рф,автомат

Багато автоматів перебувають у ледь придатному для використання стані.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали переважно АКМ - зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

"Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї. Це, мабуть, ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17399) боєприпаси (2272) Велика Британія (5590) розвідка (3862)


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Топ коментарі
+16
Та хоч кременеві мушкети.Зараз знищується енергетична інфраструктура,попереду зима,відповіді кацапам нема.
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31.10.2022 09:04
+9
Заіпали вже цей сцяний фейк про "відповіді німає" форсити. Відповідь є на полі бою і нехила, включно із знищеннями електропідстанцій на територіі ворога. Якби "відповідей" би не було, кацапи б не тікали від ЗСУ.
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31.10.2022 09:24
+7
Видають зброю, з якою батьки служили. Тепер черга за чорними труселями і кирзаками 1950 р.
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31.10.2022 09:04
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Вже були замічені афганські карамальтуки .
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31.10.2022 09:02 Відповісти
Рожок зніме і буде як дубинка. Пора вертатися до первинного ладу.
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31.10.2022 09:02 Відповісти
Видають зброю, з якою батьки служили. Тепер черга за чорними труселями і кирзаками 1950 р.
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31.10.2022 09:04 Відповісти
Какие родители? Это уже с вооружения дидов на прадедов перешли
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31.10.2022 09:17 Відповісти
Та хоч кременеві мушкети.Зараз знищується енергетична інфраструктура,попереду зима,відповіді кацапам нема.
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31.10.2022 09:04 Відповісти
Я прошлую зиму провел при +4 в комнате. Сложно очень. Но выжить можно.
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31.10.2022 09:19 Відповісти
Десь ми цю мантру вже чули... Москалі зазвичай камлають на те, що зими щось змінять, але постійно обсираються. Відповідь кацапам є на полю бою від ВСУ і нехила така. А від тебе-то звійсно відповіді нема, бо ти в коменти тільки наяриваєш.
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31.10.2022 09:21 Відповісти
Та воно певно хахляцько-кацапське чувирло.
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31.10.2022 09:25 Відповісти
Якщо це ти кинув шматок лайна в мене-я тобі пробачаю.Не хочу навіть спускатися до твого рівня.
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31.10.2022 10:45 Відповісти
краще б у тієї зброї при пострілах стволи рвало, боєзапас при перевезенні, а ракети при запуску = вибухали..
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31.10.2022 09:04 Відповісти
Так це ж одразу було зрозуміло.Вони вже давно танки т-62 використовують.Але москалі нищать Україну ракетами,а відповіді по них немає.Не може наша Україна,постійно витримувати удари.
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31.10.2022 09:09 Відповісти
Конечно не может. Кучма передал россии самолеты с которых сейчас ракеты пускают. Если даже президент против своей страны действует то очень сложно выстоять.
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31.10.2022 09:21 Відповісти
Ну Кучма давно не при владі.
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31.10.2022 09:30 Відповісти
а ікають всі .. хоч він не привладі.. і кравчук сдох скотина
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31.10.2022 09:32 Відповісти
Та після нього можна було би багато чого зробити.
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31.10.2022 09:34 Відповісти
ти ще скажи якби в роті росли гриби.. якби можна було -толку з можна якби
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31.10.2022 09:37 Відповісти
В роті грибів не потрібно.Але Кучма 18 років не при владі,це великий строк.
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31.10.2022 09:55 Відповісти
ти-кучміст.. 100 пудов коли в твою оселю попаде-скажешь про 18 років
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31.10.2022 12:59 Відповісти
Коли Кучма закінчував керувати, я тільки почав голосувати. Перший раз в житті голосував за Ющенка.
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31.10.2022 15:14 Відповісти
і я голосував за цю падлу
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31.10.2022 17:41 Відповісти
Заіпали вже цей сцяний фейк про "відповіді німає" форсити. Відповідь є на полі бою і нехила, включно із знищеннями електропідстанцій на територіі ворога. Якби "відповідей" би не було, кацапи б не тікали від ЗСУ.
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31.10.2022 09:24 Відповісти
Вони нам наносять непоправну шкоду.На полі бою також і наші військові гинуть.А якась одна трансформаторна підстанція знищена в білгородській області,це зовсім не те.І навіть якісь інші пожежі в інших регіонах москальщини,це також не те.
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31.10.2022 09:29 Відповісти
Знову сцяні вкиди:

1) Ця шкода не є непоправною, ремонтні бригади її поправляють

2) Ага, тут рибу завертали, а там не то, не завертали. Знищення підстанцій це як раз саме то і є, причому саме в найближчих до нас областях (бо вони забезпечують залізничну, або чф рф інфраструктуру, де ми теж наносимо відповіді), а також звільнення територій - це найпотужніша відповідь.
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31.10.2022 09:36 Відповісти
Шкода непоправна нанесена ракетами і авіацією,тому що розбили міста і купу людей вбили.Де ж хоч би якась рівноцінна відповідь,по москальських аеродромах,базах і складах тесах і тд?Вони всі близько до України розташовані в межах 200-300 км.дуже багато чого є.Одна знищена трансформаторна підстанція це не те.От якби в них було наближена ситуація з критичною інфраструктурою,,що і в нас,тоді це рівноцінна відповідь.
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31.10.2022 09:43 Відповісти
Ти в очі довбишься, що не бачив сотні відповідей по москальским складам та базам? Якщо що, вони переміщені на територію України. І по аеродромам на територіі рашки та біларашки вдаряємо.

Знищена далеко не одна трансформаторна підстанція, ЗСУ б'ють по тим підстанціям, які забезпечують залізницю, яка підвозить підкріплення, по першочерговим військовим цілям. Також, б'ють по підстанціям на території України, які окуповані ворогом, наприклад, у Севастополі. Це все допомагає ЗСУ досягти військових цілей.

Якщо ви чекаєте витрачання Україною зброї на сіметричний терор замість досягнення військових цілей:

а) по-перше, подивитися розгалуженість і площу покриття російських електромереж та вмикніть голову, щоб прикинути, скільки зброї треба, щоб запровадити в такій мережі критичну ситуацію.

б) по-друге - просто проходьте повз, терористичних відповідей не буде, у ЗСУ є щє неуражені військові цілі, бо якщо ви не в темі - крім терору щє йде війна і від війни загроза набагато більше.

Як всі військові цілі буде уражено і вийдемо наступного року на кордони 1991р, то все ППО вивільніться з фронту і почне захищати інфраструктуру набагато ефективніше.
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31.10.2022 09:55 Відповісти
Я за склади на нашій території нічого не казав.Москалі сконцентрували біля кордонів України 800 одиниць бойової авіації.по цих аеродромах відповіді немає,теси також не горять,Немає чим це все зробити і я про це казав.Вийти на кордони 1991 року.це дуже важко.
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31.10.2022 10:02 Відповісти
В тебе немає, а у ЗСУ є: тому ти й не вдаряв по аеродромах у Таганрозі, Міллєрово, Зябрівці, а вони вдаряли.

Теси тут ні до чого, читай уважніше: у ЗСУ є більш першочергові військові цілі, на яку треба витрачати зброю. Їдь та підпалюй, якщо вважаєш, що ти військові приоритети розставляєш кращє, ніж Залужний)
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31.10.2022 10:07 Відповісти
Аеродром це не війська ціль.Залужний став за пів року до війни головнокомандувачем,100 відсотково знав що буде напад.І які дії були з його сторони і всього генштабу,для оборони країни? Не робіть собі кумирів.Воюють то військові,а не генштаб.
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31.10.2022 10:12 Відповісти
До введення зєлібобіком військового стану, нажаль, ніяких активних дій генштабу не буває. У цьому, згоден - проблема.
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31.10.2022 10:14 Відповісти
Так всі військові чини перед війною мовчали і також могли якісь дії проводити,але не робили.
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31.10.2022 10:17 Відповісти
А військові аеродроми із літаками вкс рф то є чинна військова ціль.
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31.10.2022 10:15 Відповісти
Один аеродром в Криму знищили.Але цього недостатньо.На території москальщини їх десятки і більшість дуже близько до України,зараз то вони цілі і неушкоджені.
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31.10.2022 10:19 Відповісти
Я не писав про Новофедоровку, будьте уважніше. ЗСУ завдавали ударів по літакам вкс рф у Міллєрово, Таганрогу та Зябрівці.
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31.10.2022 10:22 Відповісти
Так там аеродроми не знищені,як в Криму.
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31.10.2022 10:34 Відповісти
А знищена енергетична інфраструктура,це також важкий удар.Бо просто бригади ремонтників не зможуть її відновити.
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31.10.2022 09:46 Відповісти
Більш вирогідно, що просто рашка не зможе її знищити.
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31.10.2022 09:57 Відповісти
А на чому це ґрунтується? В них ракети закінчуються? Звідки беруться дані про кількість ракет?
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31.10.2022 10:04 Відповісти
Це грунтується не на кількісті ракет, а на кількості і розгалуженості електричних ліній, які можуть імпортувати електрику з різних країн на випадок, якщо кацапи захотять злити нам війну і повністю переключитися на знищення генеруючих можливостей. Скільки б не було ракет, по-перше на всі електротраси не вистачить, а по-друге - кожна ракета по електричній інфраструктурі, це мінус ракета по ЗСУ і таким чином це є теж просування до перемоги.
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31.10.2022 10:12 Відповісти
Знищити або пошкодити великі підстанції,то тоді не буде вже як давати енергію.А великих не так вже і багато.Крім того,ще можуть і газопроводи пошкодити і ще багато чого.
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31.10.2022 10:15 Відповісти
Як знищуть (а до цього їм щє тужитися й тужитися і це означає зміщєння вогневого ураження з ЗСУ на невійськові цілі, а з цього витікає звільнення нових територій) ми просто почнемо імпортувати електрику. Великі підстанціі, це навколо наших електростанцій, а по всій країні є щє мільон маленьких, яки просто підтримують мережу.
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31.10.2022 10:19 Відповісти
Для москалів вся Україна військова ціль.Ці підстанції також не маленькі.Їх не так вже багато.Поки що москалі нищать і не перестають це робити.
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31.10.2022 10:31 Відповісти
Та хоч за лу пи кінські хай видають їм ,аби видохли до останнього
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31.10.2022 09:35 Відповісти
 
 