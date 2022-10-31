РФ видає мобілізованим окупантам зброю 1950-х років, - розвідка Великої Британії

Багато автоматів перебувають у ледь придатному для використання стані.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали переважно АКМ - зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.

АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.

"Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї. Це, мабуть, ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії", - йдеться в повідомленні.

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