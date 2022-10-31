РФ видає мобілізованим окупантам зброю 1950-х років, - розвідка Великої Британії
Багато автоматів перебувають у ледь придатному для використання стані.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Судячи зі знімків із відкритих джерел, мобілізованим резервістам видавали переважно АКМ - зброю, вперше представлену в 1959 році. Багато з автоматів, ймовірно, перебувають в ледь придатному для використання стані через погане зберігання.
АКМ стріляє 7,62-мм патронами, тоді як регулярні бойові частини російської армії переважно озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М чи АК-12.
"Інтеграція резервістів із контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означає, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції не один, а два види патронів для стрілецької зброї. Це, мабуть, ще більше ускладнить і так напружену систему матеріально-технічного забезпечення Росії", - йдеться в повідомленні.
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1) Ця шкода не є непоправною, ремонтні бригади її поправляють
2) Ага, тут рибу завертали, а там не то, не завертали. Знищення підстанцій це як раз саме то і є, причому саме в найближчих до нас областях (бо вони забезпечують залізничну, або чф рф інфраструктуру, де ми теж наносимо відповіді), а також звільнення територій - це найпотужніша відповідь.
Знищена далеко не одна трансформаторна підстанція, ЗСУ б'ють по тим підстанціям, які забезпечують залізницю, яка підвозить підкріплення, по першочерговим військовим цілям. Також, б'ють по підстанціям на території України, які окуповані ворогом, наприклад, у Севастополі. Це все допомагає ЗСУ досягти військових цілей.
Якщо ви чекаєте витрачання Україною зброї на сіметричний терор замість досягнення військових цілей:
а) по-перше, подивитися розгалуженість і площу покриття російських електромереж та вмикніть голову, щоб прикинути, скільки зброї треба, щоб запровадити в такій мережі критичну ситуацію.
б) по-друге - просто проходьте повз, терористичних відповідей не буде, у ЗСУ є щє неуражені військові цілі, бо якщо ви не в темі - крім терору щє йде війна і від війни загроза набагато більше.
Як всі військові цілі буде уражено і вийдемо наступного року на кордони 1991р, то все ППО вивільніться з фронту і почне захищати інфраструктуру набагато ефективніше.
Теси тут ні до чого, читай уважніше: у ЗСУ є більш першочергові військові цілі, на яку треба витрачати зброю. Їдь та підпалюй, якщо вважаєш, що ти військові приоритети розставляєш кращє, ніж Залужний)