Ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі

Під час ранкового ракетного обстрілу було збито дві ворожі ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - йдеться у повідомленні.

"Шановні криворіжці! Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги", - додає він.

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