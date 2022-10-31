Ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі
Під час ранкового ракетного обстрілу було збито дві ворожі ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - йдеться у повідомленні.
"Шановні криворіжці! Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги", - додає він.
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показати весь коментар31.10.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 3
Иван Тюльпан
показати весь коментар31.10.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 0
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