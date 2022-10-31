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Новини Війна
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Ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі

ракета

Під час ранкового ракетного обстрілу було збито дві ворожі ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета - влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - йдеться у повідомленні.

"Шановні криворіжці! Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги", - додає він.

Також читайте: Росіяни усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область з різної зброї. ФОТО

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) обстріл (28523) ракети (4026)


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А по нефтепроводу *дружба* не попали? А зря. Могли и попасть. Хватит уже мадьярам нефть кацапскую качать с нашей помощью
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31.10.2022 12:07 Відповісти
А может пора заканчивать всю эту суету? Или маразм словянский не победим. С русских и украинцев уже чукчи с молдаванами ржут.
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31.10.2022 13:39 Відповісти
 
 