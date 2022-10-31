Українські промисловці виступають проти будь-якого підвищення тарифів на електроенергію

Представники промислового комплексу України розкритикували пропозицію НЕК "Укренерго" підвищити у 2023 році тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію на 84% та 234% відповідно. Вони запропонували на змінювати тарифи, а у протилежному випадку це призведе до додаткових багатомільярдних витрат та, навіть, зупинки деяких виробництв.

Про це йшлося на робочій нараді Федерації роботодавців України щодо підвищення тарифів на електроенергію, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, у разі прийняття пропозиції "Укренерго" додаткові витрати гірничо-металургійного комплексу у 2023 році становитимуть 4,5-5 млрд. грн. "Зараз потужності підприємств ГМК завантажені на 20% від довоєнного рівня, металургійних комбінатів – на 15%, заводи працюють у збиток, вони не покривають навіть 70% перемінних витрат", - сказав він.

Експерт підкреслив, що наразі дуже страждає собівартість металургійної продукції через подорожчання логістики та блокаду морпортів. "Про якийсь прибуток чи "вихід в нуль" абсолютно не йде мова. Тому будь-яке підвищення тарифів – це додаткове навантаження на металургів, що призведе до втрати робочих місць, люди втратять доход, а держава – податки", - підкреслив Каленков, додавши, що зараз ціна хибного державницького рішення дуже зростає.

Виконавча директорка асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка зауважила, що при такому підвищенні тарифів на електрику цементні підприємства просто не виживуть. "Пропозицію "Укренерго" треба переглядати, оскільки більша частина наших заводі вже не можуть працювати", - сказала вона.

Ігор Гольченко, віце-президент "Союзу хіміків", зауважив, що у разі підвищення тарифів промисловості потрібні компенсатори. "Буде додаткове навантаження на підприємства, буде удар по собівартості продукції та по трудовим колективам, які зараз ми намагаємося зберегти. Забирати обігові – це не розумний вихід з ситуації, потрібні якісь компенсатори, а проблему потрібно виносити на рівень Уряду України", - відмітив експерт.

Віце-президент асоціації "Скло України" Володимир Цвєтов підтримав цю пропозицію. "Потрібно виносити питання на рівень профільної віце-прем’єр-міністерки Юлії Свіріденко. Вже зараз 50% заводів нашої галузі зупинені, найгірша ситуація в Дніпропетровськії області, уряд повинен встановити пріоритети", - сказав він.

Олена Колеснікова, представниця Федерації роботодавців України, зауважила, що промислові підприємства також забезпечують потреби армії та тероборони, здебільшого, за власний рахунок. "Тому підвищення тарифів на електрику – це відібрання грошей у ЗСУ, що просто віддалятиме перемогу. Треба порахувати, хто та скільки інвестує у нашу перемогу, виробляючи замовлення для військових. Окрім цього, у нас великий машинобудівний комплекс, який виконує військові замовлення. Вони дуже чітко регламентується і по термінам, і по ціні. У багатьох випадках вони енергоємні. Тому у випадку підвищення, з’явиться питання, чи зможуть заводи виконувати ці замовлення", - підкреслила вона.

Наприкінці вересня 2022 року НЕК "Укренерго" ініціювала підвищення на 2023 рік тарифу на передачу електроенергії щодо чинного на 84% – до 636,17 грн/МВт-год та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% – до 207,63 грн/МВт-год.