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Favbet готується впровадити розрахунки криптовалютами

криптовалюта

Користувачі платформ Favbet вже незабаром зможуть створювати криптовалютні гаманці та поповнювати рахунки 7 найбільш популярними віртуальними монетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми готові до криптовалютних розрахунків. Вже незабаром у користувачів буде змога створювати криптовалютні гаманці та поповнювати рахунки 7 найбільш популярними віртуальними монетами", - повідомили в компанії.

Як йдеться в повідомленні, можливість інтегрувати нові платіжні інструменти з’явиться одразу після набрання чинності змін до Податкового кодексу, що врегулює оподаткування та процесинг віртуальних активів.

Всі технологічні процеси зі свого боку Favbet вже провів і тепер очікує на затвердження регламенту роботи від держави.

"Перші тести нових платіжних опцій ми розпочали з моменту легалізації криптовалюти у березні цього року. Ми побачили, що інтерес до цієї теми дуже високий, тож радіємо можливості незабаром масштабуватись на всі платформи. Оновлене законодавство поставить Україну в один ряд з найбільш прогресивними країнами світу, і нам приємно, що Favbet був та залишається серед рушіїв цих позитивних змін", - коментують у компанії.

Користувачі платформ Favbet матимуть змогу поповнювати рахунки за допомогою 7 популярних видів криптовалют - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Tether USD (Erc20), Tether USD (Trc20) та TRON.

У компанії також підкреслюють, що залишаються відкритими до співпраці з провідними компаніями галузі, а отже кількість наявних варіантів тільки зростатиме.

Нагадаємо, група компаній FAVBET є одним з найбільших в Україні провайдером рішень в галузі Entertainment Tech.

Цього року компанія FAVBET Tech стала частиною IT Association та разом з іншими учасниками асоціації підтримує діяльність української "кіберармії".

Автор: 

криптовалюта (721) біткоїн (305)


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Топ коментарі
+2
похоже прыйшла пора трудяг з фавбета урочысто называты рабочим классом с вручением ордена почётного коноплевода в экзыли..
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31.10.2022 17:02
+2
щось багато реклами фавбету на цензорі останнім часом...
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31.10.2022 17:35
+1
Вводять останню валюту перед останніми трусами
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31.10.2022 17:01
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Правила форума Рада форумчан
Favbet цікавий для тих хто грає в онлайн казино
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31.10.2022 16:58 Відповісти
Вводять останню валюту перед останніми трусами
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31.10.2022 17:01 Відповісти
похоже прыйшла пора трудяг з фавбета урочысто называты рабочим классом с вручением ордена почётного коноплевода в экзыли..
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31.10.2022 17:02 Відповісти
радость-то какая И ни слова о том, что FAVBET в первую очередь букмекерская компания которая живет на проценты от ставок... Поэтому статья не более чем реклама
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31.10.2022 17:09 Відповісти
Ідіть за кацапським кораблем, бариги
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31.10.2022 17:18 Відповісти
щось багато реклами фавбету на цензорі останнім часом...
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31.10.2022 17:35 Відповісти
А вона часом не пов'язана з підорашенським 1Хbet чи як його там?
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31.10.2022 17:52 Відповісти
Навіщо потрібен favbet?

Конкретно.
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31.10.2022 18:08 Відповісти
А податки заплатити, а зв'язки з ерефією розірвати. А матюха, добре було б за гратами щоб посидів.
Дуже брудні гроші.
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01.11.2022 07:42 Відповісти
 
 