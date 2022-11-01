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Новини Війна
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Favbet Foundation передав ЗСУ антидронну рушницю

антидронова,рушниця

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України антидронну рушницю Kvertus KVS G-6.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обладнання для боротьби з ворожими дронами отримав підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

За попередньою інформацією, рушниця вже результативно застосовується в бойових умовах і дозволяє бійцям ЗСУ ефективно знешкоджувати дрони окупантів.

"За перші пів дня ми вже приземлили один із ворожих "мавіків", який намагався вишукувати наші позиції. Випробування рушниця пройшла ідеально", - цитують представники фонду слова бійців з передової.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Автор: 

безпілотник (4165) допомога (8350)


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власник favbet матюха міг би і з десяток таких рушниць передати і не збіднів би жлоб
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01.11.2022 09:09 Відповісти
Чет последнее время о них куча сообщений , нам пытаются рассказать , ккие они хорошие, но до негативных новостей о них , они сидели тихо...
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01.11.2022 09:10 Відповісти
 
 