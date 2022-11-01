УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7427 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 481 0

Зранку на Полтавщині аварійні відключення електроенергії

світло,світла,відключення,віялові

Зранку на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Полтавщини Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі вони охоплюють усі 10 черг.

Погодинні відключення сьогодні не застосовували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Світло також є, але будуть планові вимкнення, - Кличко

Автор: 

електроенергія (6198) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1115)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 