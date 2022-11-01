Зранку на Полтавщині аварійні відключення електроенергії

Зранку на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Полтавщини Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі вони охоплюють усі 10 черг.

Погодинні відключення сьогодні не застосовували.

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