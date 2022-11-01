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Росіяни поховали вже понад 190 військових в окупованому Криму
Російські загарбники на території тимчасово окупованого Криму поховали вже понад 190 військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво президента в АРК.
"Станом на 31 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 191 солдатів російської армії. 101 із них, ймовірно, були громадянами України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.
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