Росіяни поховали вже понад 190 військових в окупованому Криму

Російські загарбники на території тимчасово окупованого Криму поховали вже понад 190 військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво президента в АРК.

"Станом на 31 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 191 солдатів російської армії. 101 із них, ймовірно, були громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

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