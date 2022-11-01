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Новини Окуповані території Війна
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Росіяни поховали вже понад 190 військових в окупованому Криму

крым

Російські загарбники на території тимчасово окупованого Криму поховали вже понад 190 військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє представництво президента в АРК.

"Станом на 31 жовтня 2022 року в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 191 солдатів російської армії. 101 із них, ймовірно, були громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

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армія рф (17399) поховання (202) Крим (14161) окупація (6697)


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після збільнення українського Криму від кацапської орди це лайно доведеться викинути на смітник, разом з червоножопим комуно-кацапським окупаційним лайном !!!
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01.11.2022 10:57 Відповісти
облиш (хєрньою займатися)
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01.11.2022 12:26 Відповісти
ти про що ???
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01.11.2022 12:29 Відповісти
Я про те, що мертвий є мертвий.
І не треба уподобатися оркам
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01.11.2022 14:28 Відповісти
А потім бульдозером вигрібати.
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01.11.2022 11:15 Відповісти
А для чого в нашому Криму російські трупи. Хай забирають свій мусор до себе в Фатерланд...
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01.11.2022 11:18 Відповісти
Щось дуже мало
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01.11.2022 11:27 Відповісти
Замало якось. А ще незрозуміло, чому вони досі вважаються громадянами України.
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01.11.2022 11:43 Відповісти
 
 