Росіяни збільшують масштаби депортації українців з окупованих територій Херсонщини

Окупанти почали депортацію мешканців Нової Каховки, Каховки, Горностаївки, Великої Лепетихи, Верхнього Рогачику, Голої Пристані та Олешок.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Орки продовжують програму депортації українців з Херсонщини, збільшуючи масштаби. Тепер "меропріятія" дійшли до жителів до Нової Каховки, Каховки, Горностаївки, Великої Лепетихи, Верхнього Рогачику, Голої Пристані та Олешок.

Концентрація воєнних злочинів просто захмарна. Страх знищення штовхає окупантів на божевільні кроки. І кінець для них неминучий", - йдеться в повідомленні.

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