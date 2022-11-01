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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни збільшують масштаби депортації українців з окупованих територій Херсонщини

маріуполь,депортація,чувашія

Окупанти почали депортацію мешканців Нової Каховки, Каховки, Горностаївки, Великої Лепетихи, Верхнього Рогачику, Голої Пристані та Олешок.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Орки продовжують програму депортації українців з Херсонщини, збільшуючи масштаби. Тепер "меропріятія" дійшли до жителів до Нової Каховки, Каховки, Горностаївки, Великої Лепетихи, Верхнього Рогачику, Голої Пристані та Олешок.

Концентрація воєнних злочинів просто захмарна. Страх знищення штовхає окупантів на божевільні кроки. І кінець для них неминучий", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

депортація (723) окупація (6697) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5759)


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Але з наслідками цього можна, в принципі, боротися.
Вистачило б політичної волі наших "керманичів".
Зробити це не так вже й важко.
Достатньо вийти на "авторитетів" на росії і "кинуть прогон": за кожного живого і здорового дорослого "хохла" по 5000$, за кожну дитину до 18 років по 10000$.
Вибудувати систему фільтрації від підробок (очна ставка з родичами, перевірка по біометрії тощо).
І далі можна не перейматись.
Ворьйо само знайде всіх депортованих, домовиться з фсб-гру-мєнтамі, привезе до кордону і передасть у визначеному місці.
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01.11.2022 12:34 Відповісти
 
 