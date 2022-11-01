Російська мережа Спортмастер продовжує роботу в Україні попри санкції

Російський бізнес продовжує працювати в Україні попри повномасштабну агресію країни-терориста та введення санкцій з боку держави.



Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив український блогер Сергій Грішин. За його словами, Спортмастер був створений в РФ ще в 1996 році. Втім, його засновники - Володимир та Миколай Фартушняки - розвивали бізнес і за кордоном, пише УНІАН.

"В Україну компанія прийшла у 2001 році й постійно зростала. Паралельно розвивала декілька франшиз - Sportlandia, Columbia та Weekender. За даними Асоціації ритейлерів України, на весну 2021 року до мережі дилерських та франчайзингових магазинів компанії входило понад 120 точок в Україні", - написав Грішин.

Блогер нагадав, що компанія відхрещувалася від російських коренів ще в 2014 році. Колишній гендиректор мережі Ігор Чернов говорив, що засновником Спортмайстер в усіх країнах присутності, включно з Росією та Китаєм, є компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, зареєстрована в Сінгапурі у 2012 році. Проте власниками сінгапурської юрособи завжди залишалися росіяни.

"Попри це українська влада не звертала уваги на бізнес країни-агресора аж до 2022-го. Тоді РНБО нарешті запровадила санкції проти Sportmaster та заборонила її діяльність в Україні на 3 роки. Проте, схоже, Sportmaster знайшов можливості для обходу обмежень. Вже в березні керівництво "Спортмастер-Україна" заявило про ліквідацію компанії та створення нової юрособи - ТОВ "Атлетікс". Паралельно розпочався процес ребрендингу: колишні Sportmaster перетворилися на Athletics, хоча контролюються тими ж особами", - зазначив Сергій Грішин.

За даними блогера, гендиректором ТОВ "Атлетікс" стала Людмила Книш, яка працювала в "Спортмастер-Україна" майже 17 років, останні 2 – як СЕО.

До неї компанію понад 16 років очолював вже згадуваний раніше Чернов. В 2019-му він став гендиректором польської мережі GO Sport, яку придбав Sportmaster. Проте вже в березні 2021-го повернувся до українського підрозділу, зайнявши місце в Раді директорів.

"Не дивно, що аналогічну посаду він зайняв і в новому ТОВ "Атлетікс". До речі, бізнес Sportmaster в Польщі вже закритий через санкції. В той час як в Україні "нові" Athletics працюють без перешкод", - додав Грішин.

За даними You Control, статутний капітал ТОВ "Атлетікс" складає всього 266,5 тис. грн, чого недостатньо для фінансування великої мережі. Більшу частину капіталу внесли маловідомі Pulau Artis Limited (43%) та Felix Trade Pte. Ltd. (19%), зареєстровані в Гонконгу та Сінгапурі, де за дивним збігом обставин знаходиться і юрадреса Sportmaster. До переліку засновників ТОВ "Атлетікс" також входять та ж Людмила Книш та Ігор Слоєв - засновник дочірнього підприємства "Спортмастер-Україна". Ну а кінцевим бенефіціаром компанії зазначений ще один громадянин Сингапуру - Олександр Гора.

"В контексті останнього дивує навіть не стільки громадянство, скільки його професійна діяльність, зазначена в Linkedin. Останні 5 років новий бенефіціар колишнього Спортмастер в Україні працює вченим у Наньянському технологічному університеті Сінгапуру. І питання чому молодий азійський науковець раптом зацікавився розвитком бізнесу в країні, де йде повномасштабна війна, мало б зацікавити українських правоохоронців. Хоча відповідь знаходиться на поверхні: інноваційний центр російського Sportmaster, який розташований у Сінгапурі, має спільну лабораторію саме з Наньянським технологічним університетом. Тож в рамках цього інституту Олександр Гора вже довгий час працює саме на росіян", - констатує Грішин.

На його думку, поки в Україні закривають очі на подібного роду збіги, підприємці з РФ продовжуватимуть отримувати дохід в Україні, направляючи частину прибутків в російський бюджет - прямо на фінансування війни.