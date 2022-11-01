Ощадбанк відновив роботу в деокупованому Лимані

З 1 листопада відновлено роботу відділення "Ощадбанку" у визволеному Лимані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фінустанови.

"Відділення Ощадбанку працює у будні з 09:00 до 15:30 за адресою: вул. Івана Лейка, 3. За цією ж адресою вже другий тиждень працює банкомат Ощадбанку – перший банкомат у Лимані після деокупації", - йдеться в повідомленні.

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