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Ощадбанк відновив роботу в деокупованому Лимані

ощадбанк

З 1 листопада відновлено роботу відділення "Ощадбанку" у визволеному Лимані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фінустанови. 

"Відділення Ощадбанку працює у будні з 09:00 до 15:30 за адресою: вул. Івана Лейка, 3. За цією ж адресою вже другий тиждень працює банкомат Ощадбанку – перший банкомат у Лимані після деокупації", - йдеться в повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ощадбанк" та "Приватбанк" відновлюють роботу на деокупованих територіях Харківщини, - Мінреінтеграції України. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Ощадбанк (761) Донецька область (8475) деокупація (950)


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01.11.2022 14:58 Відповісти
 
 