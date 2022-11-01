Держава програє від підвищення тарифів на електрику для промисловості, - нардепи

Українська держава у підсумку може програти від підвищення тарифів на електроенергію для промисловості, оскільки може отримати менше грошей від економіки як податків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, коментуючи пропозицію НЕК "Укренерго" підвищити у 2023 році тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію на 84% та 234% відповідно.

"Обговорювати будь-яке підвищення тарифів можна лише після того, коли з’являться розрахунки його впливу на економіку. На жаль, Уряд ні в минулому, ні зараз не надав розрахунків, з яких можна було б зрозуміти, чи держава виграє, чи програє від цього підвищення", - сказав він на робочій нараді Федерації роботодавців України щодо підвищення тарифів на електроенергію.

На його думку, зростання цін на електрику призведе до того, що базові галузі промисловості стануть платити менше податків через зменшення обсягів виробництва.

"А чи можна компенсувати втрату податків, які перестане платити промисловість через додаткове навантаження від підняття тарифів, за рахунок збільшення надходжень платежів, які отримає державна компанія "Укренерго", неможливо оцінити без відповідних розрахунків. І врешті-решт держава може програти від підвищення тарифів", - вважає Д. Кисилевський.

Народний депутат Муса Магомедов, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, закликає враховувати баланс інтересів усіх гравців усередині економіки та держави.

"Зараз ми усі в одному човні, але, якщо не враховуватимемо інтересів один одного, ми всі підемо на дно. Обов’язково потрібно зробити підрахунки щодо впливу на економіку", - зауважив він.

За його словами, енергетики обґрунтовують необхідність підняття тарифу потребами на ремонти та відновлення обладнання після рашистських ракетних ударів, але наші міжнародні партнери можуть надавати фінансові кошти на такі цілі.

"Не маю сумніву, що у поточній ситуації ми можемо розраховувати на фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Тому не потрібно розхитувати наш човен, не можна припускатися державницьких помилок", - констатував нардеп.