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кордон (4640) Польща (8262) росія (63594) паркан (66) Блащак (111)

Польща зведе паркан із колючим дротом на кордоні з РФ

польша,граница

У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ. Роботи почнуться вже сьогодні.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні", - оголосив Блащак.

За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу, будуть три шари.

Як пояснив міністр, такий крок був зроблений через те, що Росія відкрила аеропорт Калінінградської області для літаків із Близького Сходу та Північної Африки, що створює загрозу міграційного тиску.

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Він зазначив, що це буде таке ж загородження, як на польсько-білоруському кордоні, висотою 2,5 метри та шириною 3 метри.

Нагадаємо, що цього літа Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, аби стримати шалений потік мігрантів з Білорусі. Тепер же аналогічна робота стартує і на кордоні Польщі з РФ.

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Щоб московитські таргани не лізли в ЄС.
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02.11.2022 10:45 Відповісти
Гано написано:

"кордон Панства"
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"холопам вхід заборонено"
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02.11.2022 10:46 Відповісти
Східна Прусія-- частина Польського Королівства , тому не
треба якись парканів, а необхідно анексувати.
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02.11.2022 10:54 Відповісти
Розкажи про це литовцям і латишам Те, що поляки "мали види" на неї - не означає, що вона їхня!
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02.11.2022 11:25 Відповісти
Не допоможе, треба мур заввишки 10 метрів, щоб не бачити ніколи спиті морди москалів.
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02.11.2022 11:02 Відповісти
Правильно А на паркані написать "Nie karm zwierząt!" ("не годувать звірів!") Баста! Досить їм у "Бедронку" шастать! Хай тепер їдять те що самі виростили!
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02.11.2022 11:22 Відповісти
І обов'язково рів з крокодилами, шоб ніяка свинособака не прошмигнула
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02.11.2022 12:01 Відповісти
Не встиг подібне написати ...
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02.11.2022 12:57 Відповісти
 
 