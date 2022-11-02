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Росіяни будують біля сховища ядерного палива ЗАЕС невідому споруду

заес

Державна інспекція ядерного регулювання вимагає обмежити роботу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на Запорізькій атомній електростанції через незаконне будівництво, яке розпочали росіяни.

Про це повідомили у відомстві, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ДІЯРУ виявила порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ССВЯП, яке є однією із семи ядерних установок на ЗАЕС. Мова про самовільне будівництво невідомої споруди, яке розпочали росіяни.

В інспекції наголошують, що такі дії є порушенням ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС" та порушенням вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки.

"До усунення вищезазначених порушень, відповідно до ст. 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки", затвердженого Постановою КМУ від 13.11.2013 №824 та Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, Держатомрегулювання вимагає обмежити експлуатацію ССВЯП Запорізької АЕС", - повідомляє ДІЯРУ.

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Інспекція заборонила виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в обсязі реконструкції та модернізації ССВЯП. Крім того, ДІЯРУ доручила НАЕК "Енергоатом" вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища.

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Топ коментарі
+15
Так майстерно здати Південь України як це зробив Зе не вдавалося навіть Януковощу
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02.11.2022 10:53
+7
Подоляцький, ти скажи що це не Зе влада розмінувала Чонгар, вивела відтіля артилерію і дала наказ вивести всі війська від кордонів до 21 лютого.
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02.11.2022 11:19
+4
Якби не Майдан ,то країни вже б не було.Був би варіант як в Білорусі. Так що не треба хрень нести. Чи у вас память коротка,як все було прокацаплене і злите кацпам. Від Президента(включно з його міністрами-кацапами) до рядових попів.
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02.11.2022 11:06
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Атомный крематорий?
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02.11.2022 10:52 Відповісти
А на даху реактора встановили обладнання РЕБ.
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02.11.2022 10:53 Відповісти
Так майстерно здати Південь України як це зробив Зе не вдавалося навіть Януковощу
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02.11.2022 10:53 Відповісти
Якби не Майдан ,то країни вже б не було.Був би варіант як в Білорусі. Так що не треба хрень нести. Чи у вас память коротка,як все було прокацаплене і злите кацпам. Від Президента(включно з його міністрами-кацапами) до рядових попів.
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02.11.2022 11:06 Відповісти
Подоляцький, ти скажи що це не Зе влада розмінувала Чонгар, вивела відтіля артилерію і дала наказ вивести всі війська від кордонів до 21 лютого.
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02.11.2022 11:19 Відповісти
Може то "сортир" з діркою в підлозі. Бо унітази для них -космос
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02.11.2022 10:54 Відповісти
От прямо з язика зняв... але я чомусь не відчуваю ревнощів 🧐🤔😁
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02.11.2022 10:58 Відповісти
Росіяни будують біля сховища ядерного палива ЗАЕС невідому споруду

Протверезіють - з'ясують.
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02.11.2022 10:56 Відповісти
точності ракетної артилерії України вистачає,щоб акуратно завалити незаконну споруду.
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02.11.2022 11:15 Відповісти
То благослови, Боже!
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02.11.2022 11:16 Відповісти
магате должно проверить украину... и гамнести позвонить
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02.11.2022 10:57 Відповісти
Угу подзвонити і, обов'язково, в рельсу
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02.11.2022 11:00 Відповісти
Неужели они строят тёплый туалет ?
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02.11.2022 11:48 Відповісти
 
 