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Київська область (3805) електроенергія (6016) Електрика (2041) Кулеба Олексій (174)

16 тисяч осель залишаються без електропостачання у Київській області

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У Київській області після масових атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури 16 тисяч осель залишаються без електропостачання.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ

"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

Зранку, 2 листопада, у регіоні почалися планові стабілізаційні вимкнення.

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Тим часом:
отєц_наріду кайфує у футболці в своїх апартаментах.
Йому і тепло, і ситно.

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02.11.2022 11:35 Відповісти
Навряд чи ті оселі знаходяться у Конче-Заспі, Пущі-Водиці, Києво-Святошинському районі...
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02.11.2022 11:36 Відповісти
 
 