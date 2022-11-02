16 тисяч осель залишаються без електропостачання у Київській області

У Київській області після масових атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури 16 тисяч осель залишаються без електропостачання.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

Зранку, 2 листопада, у регіоні почалися планові стабілізаційні вимкнення.

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