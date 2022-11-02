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благодійність (558) допомога (7890)

Зігріти українців. Благодійники закуповують буржуйки та генератори для жителів Донеччини

мкртчан

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана передав 50 генераторів та 878 буржуйок жителям Донецької області в рамках проєкту "Зігрій Україну".

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні цілі райони та міста змушені жити без електрики та опалення. З настанням холодів це стає справжнім випробуванням для людей, особливо дітей та осіб поважного віку.

На численні запити від жителів Донецької області "Благодійний фонд Едуарда Мкртчана" закупив 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади Донеччини та громади, що знаходяться на лінії фронту. Перші 50 генераторів та 878 буржуйок вже передали людям.

"Жителям, які не матимуть опалення, ми передаємо гуманітарну допомогу у вигляді тисяч пічок-буржуйок. Це приладдя допоможе місцевим пережити прийдешню зиму, яку прогнозують надзвичайно складною. Віримо, що спільними зусиллями ми зігріємо людей, які опинилися в складних умовах через бойові дії", - впевнений засновник та меценат фонду Едуард Мкртчан.

Зігріти українців. Благодійники закуповують буржуйки та генератори для жителів Донеччини 01

Після повномасштабного вторгнення ворога на територію України життя кожного українця кардинально змінилося. Але жителі Донеччини живуть у цих реаліях вже дев'ятий рік поспіль та стійко витримують усі випробування, які змушені терпіти через агресію окупантів. Благодійники підтримують людей та забезпечують їх необхідним.

"Поки Збройні сили України відстоюють нашу землю та щодня наближають перемогу над ворогом, ми опікуємося українцями, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Мета у всіх спільна - вільна, сильна, незалежна Україна", - наголошує Едуард Мкртчан.

Зігріти українців. Благодійники закуповують буржуйки та генератори для жителів Донеччини 02

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана веде активну громадську діяльність з серпня 2021 року. Основними пріоритетами в роботі фонду є позитивні зміни в освіті та медицині, різноманітні інфраструктурні проєкти та соціальні ініціативи. З початком повномасштабного вторгнення діяльність організації була повністю спрямована на допомогу та підтримку населення, що постраждало від вторгнення окупанта. Мешканці Донецької області можуть звернутися до фонду по психологічну, юридичну, гуманітарну допомогу на безоплатній основі.
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02.11.2022 13:02 Відповісти
Да, есть что-то странное, что мы выхаживаем своих убийц.
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02.11.2022 13:41 Відповісти
єто назівается клятва гипопотама
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02.11.2022 13:45 Відповісти
Для виготовлення пічки-буржуйки потрібно наступні матеріали:
1) корпус - відрізок стальної труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 110мм, товщ. 4мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 14мм - 200мм (верхня) і 90мм (нижня);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм, товщина 4мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 14 - 20мм (7-8 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М5;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 4,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 8мм.
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02.11.2022 13:27 Відповісти
звісно що в теплі їм буде легше звати путіна і руский мір на мою батьківщину.
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02.11.2022 14:26 Відповісти
Вот уж не думал что придёт время и Украина будет спасать донетчину и ложить с пробором на южные области.
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02.11.2022 17:14 Відповісти
 
 