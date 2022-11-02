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Російські війська будують захисні споруди в Новій Каховці

каховка,нова

Російські війська зараз зосереджені на побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема і в Новій Каховці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

"Сьогодні окупаційні війська основну увагу приділяють побудові захисних споруд на лівобережжі Херсонщини, зокрема в Новій Каховці. Мова йде про окопи, відповідні укріплення з метою оборони у подальших боях зі Збройними силами України. Відповідно проводиться ціла низка примусового характеру дій, пов’язаних з тим, щоб звільнити територію від населення цивільного", – сказав він.

Разом із цим, стверджує мер, окупанти вимагають відселятися жителів вулиць, які розташовані біля самого Дніпра.

"Окупанти всім кажуть покинути свої житлові будинки, а в таких населених пунктах як Корсунка і Дніпряне, там берег, там копаються ці окопи з метою недопущення переправи з правого боку наших військ", – додав Коваленко.

Він зазначив, що аналогічна ситуація відбувається в сусідніх Каховці та Горностаївці.

За даними Коваленка, загальна кількість громади на початку війни нараховувала до 65 тисяч людей, з яких 49-50 тис. проживали в Новій Каховці. Сьогодні, каже він, загальна чисельність людей, яка залишилася на території громади – до 15 тисяч.

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HIMARS прийде, пор'ядок наведе !!! 👍
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02.11.2022 13:59 Відповісти
почему они за 8 лет Донецк не эвакуировали?
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02.11.2022 14:08 Відповісти
Во дурачки! В степи невозможно обороняться.
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02.11.2022 14:10 Відповісти
Для человека нет ничего невозможного, если человек идиот.
Перевожу: нет ничего невозможного, если они рюзьге
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02.11.2022 14:28 Відповісти
А ми будуємо бетонні захисні споруди по всій лінії фронту? Вони не завадять навіть якщо не ************ бо ми там підемо в наступ. Це буде лиш ще один плюс до деморалізації росіян які будуть розуміти що їм нас не взяти.
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02.11.2022 14:48 Відповісти
 
 