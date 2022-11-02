Росія та Білорусь готуються до спільних навчань у 2023 році
Білорусь та Росія розпочали підготовку до проведення спільного оперативного військового навчання "Щит Союзу-2023".
Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Обговоримо основи задуму спільного оперативного навчання Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь "Щит Союзу - 2023", який стане головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ наступного року", - сказав він під час засідання колегії Міноборони Білорусі та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.
Хренін додав, що під час колегії заслухають доповіді "про основні напрямки протидії спробам фальсифікації історії", а також про стан і напрямки вдосконалення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.
Міністр оборони РБ повторив наративи Кремля і Лукашенка про те, що нібито на Білорусь і Росію триває "безпрецедентний тиск і гібридний вплив", а НАТО нібито "вдосконалює військову інфраструктуру біля кордонів Союзної держави".
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Поїхали на бетері на бульбашів глянуть. Вони поховалися і а*уевшие сидять!
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наші котитки!!! такі рідні!!!
бульбопюреру и не докладывали видать))) подумали привиделось)))
Матко боска ці дві країни таки іпанулись!