УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4810 відвідувачів онлайн
Новини
2 061 22
Білорусь (7840) росія (63594) військові навчання (2761)

Росія та Білорусь готуються до спільних навчань у 2023 році

навчання,росія,білорусь

Білорусь та Росія розпочали підготовку до проведення спільного оперативного військового навчання "Щит Союзу-2023".

Про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Обговоримо основи задуму спільного оперативного навчання Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь "Щит Союзу - 2023", який стане головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ наступного року", - сказав він під час засідання колегії Міноборони Білорусі та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.

Хренін додав, що під час колегії заслухають доповіді "про основні напрямки протидії спробам фальсифікації історії", а також про стан і напрямки вдосконалення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони.

Також читайте: У Білорусі помітили 3 російських МіГ-31К та контейнери на них для ракет "Кинджал", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Міністр оборони РБ повторив наративи Кремля і Лукашенка про те, що нібито на Білорусь і Росію триває "безпрецедентний тиск і гібридний вплив", а НАТО нібито "вдосконалює військову інфраструктуру біля кордонів Союзної держави".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Знаем ,чем эти учения заканчивается, белорусы потом будут рассказывать, что на учениях заблудились
показати весь коментар
02.11.2022 14:05
+8

///
Поїхали на бетері на бульбашів глянуть. Вони поховалися і а*уевшие сидять!

https://t.me/truexadnepr/33192

наші котитки!!! такі рідні!!!
показати весь коментар
02.11.2022 14:06
+7
Уже год без перерыва учатся, учатся, никак не научатся. Свиньи и их подсвинки бряцают оружием. Боятся потерять белорусский балкон.
показати весь коментар
02.11.2022 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тематика - "Оборона Минскау в условиях уличных боёв"...
показати весь коментар
02.11.2022 13:58 Відповісти
Якщо не Камчатки
показати весь коментар
02.11.2022 14:08 Відповісти
Уже год без перерыва учатся, учатся, никак не научатся. Свиньи и их подсвинки бряцают оружием. Боятся потерять белорусский балкон.
показати весь коментар
02.11.2022 13:59 Відповісти
А вон Вейшнорію попередили? Бо знову самі себе переб"ють. Чим більше - тим краще. Амінь
показати весь коментар
02.11.2022 14:03 Відповісти
Ідіт десь під Смоленську обл. таи вчіця там хоть до скону а не біля Украіни тертися .
показати весь коментар
02.11.2022 14:03 Відповісти
Знаем ,чем эти учения заканчивается, белорусы потом будут рассказывать, что на учениях заблудились
показати весь коментар
02.11.2022 14:05 Відповісти
Це зараз так називається. А до 24.02.2022 навчання були на західному кордоні орди... Напевне навчання були успішними і перетворились на спецоперацію. Ну-ну.
показати весь коментар
02.11.2022 14:05 Відповісти

///
Поїхали на бетері на бульбашів глянуть. Вони поховалися і а*уевшие сидять!

https://t.me/truexadnepr/33192

наші котитки!!! такі рідні!!!
показати весь коментар
02.11.2022 14:06 Відповісти
И кругом молчок. В тяжелые для Украины время усатая шлюха визжала про украинские ДРГ, беспилотники и тп по всем зомбоящикам. Тут ВСУ заехали на БТРе, наснимали видосиков, а усатая шлюха будто членов в рот набрала. Ни звука, ни писка.
показати весь коментар
02.11.2022 14:09 Відповісти
ну наши ж ничего там взорвать не захотели...тихо пришли тихо ушли...
бульбопюреру и не докладывали видать))) подумали привиделось)))
показати весь коментар
02.11.2022 14:16 Відповісти
Всё ему докладывается в режиме реального времени. Просто ещё отдышка не прошла, поле забега в подвал. Поди и автомат без рожка забыл, когда бежал прятаться после доклада "Бронетехника ВСУ в белорусской области"
показати весь коментар
02.11.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2022 14:14 Відповісти
Union shit?
показати весь коментар
02.11.2022 14:15 Відповісти
Навіщо ті навчання? Все одно профессор Залужний В.Ф. на екзаменах "завалить". Кажуть, дуже жорсткий викладач...
показати весь коментар
02.11.2022 14:20 Відповісти
готовятся вместе напасть на Украину
показати весь коментар
02.11.2022 14:23 Відповісти
я б на вашому місці на 23-ій нічого не планував
показати весь коментар
02.11.2022 14:26 Відповісти
Там будуть навчання армії білорусі і останньої роти росії
показати весь коментар
02.11.2022 15:25 Відповісти
оптимісти ці москалі.. надіються, що в 2023-му в них буде армія.
показати весь коментар
02.11.2022 14:26 Відповісти
Military exercise and the war are two drastically different things. There, they'll be "bravely" shooting and not be shot at. When sent to war, it will quickly become obvious that all they are just a bunch of moving targets. Walking dead, that is.
показати весь коментар
02.11.2022 14:53 Відповісти
Exactly
показати весь коментар
02.11.2022 16:21 Відповісти
що я тільки що прочитала ?))))
Матко боска ці дві країни таки іпанулись!
показати весь коментар
02.11.2022 15:05 Відповісти
Учения наверное называются "Черный пакет-2022".
показати весь коментар
02.11.2022 17:40 Відповісти
 
 