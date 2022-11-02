Зрадник Сальдо не сплатив податків на 60 млн грн, - БЕБ
Колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та екс-нардепа Володимира Сальдо, який в березні погодився на співпрацю з Росією та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області, викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Він не сплатив до бюджету України 60 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники Бюро проаналізували відомості Державної податкової служби та зрозуміли, що прибутки та витрати колишнього нардепа значно різняться.
"Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.
Судячи з розрахунків, орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів Сальдо з 2010 по 2018 роки майже на 310 мільйонів гривень, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.
"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ.
Справу розслідують за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу (ухилення від сплати податків).
Будь ласка, зачекайте...
- Потел, доктор!
- Это очень хорошо! (с)
"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ. Джерело:
и жалеют что пуйло не захватило Украину на 3 дня
Ну так, місцеві совкодрочери відбрати-поділити теж були і ще невідомо наскільки вони місцеві, о навіть громадянство комусь досі дають за три дні, а комусь роками треба добиватися.
а на що чекати після стількох років совка?
Як міг акторішка і співвласник "кварталу" (який офіційно майже банкрот був) накупити собі нерухомості в Україні та за її кордонами? Як він міг стати мільйонером? БЕБ не хоче перевірити? Те саме про орденоносців, ряхи яких в телевізор вже не влазять...
От де зелені обісралися знову, що витягли саме зараз Богуслаєва (хоча "слухали" і знали про нього ще рік тому), цього Сальдо?
Певен, що Сосальдо зі своїми несплаченими податками, нервово курить в сторонці.
Не ССО ВСУ возьмут за яйца, так наша доблестная налоговая 😀