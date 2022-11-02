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податки (3734) Сальдо (79) колабораціонізм (1121) Бюро економічної безпеки (569)

Зрадник Сальдо не сплатив податків на 60 млн грн, - БЕБ

сальдо

Колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та екс-нардепа Володимира Сальдо, який в березні погодився на співпрацю з Росією та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області, викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Він не сплатив до бюджету України 60 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники Бюро проаналізували відомості Державної податкової служби та зрозуміли, що прибутки та витрати колишнього нардепа значно різняться.

"Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Судячи з розрахунків, орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів Сальдо з 2010 по 2018 роки майже на 310 мільйонів гривень, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.

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"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу (ухилення від сплати податків).

Автор: 
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Топ коментарі
+11
абалдєть, яке откритіє
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02.11.2022 14:47
+9
Та уже и не сплатит. смысл ему теперь это делать.
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02.11.2022 14:49
+9
У нього є власність в Одесі, Києві, за кордом. Можливо не все оформлено «на доньку»
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02.11.2022 14:50
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абалдєть, яке откритіє
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02.11.2022 14:47 Відповісти
Та уже и не сплатит. смысл ему теперь это делать.
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02.11.2022 14:49 Відповісти
У нього є власність в Одесі, Києві, за кордом. Можливо не все оформлено «на доньку»
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02.11.2022 14:50 Відповісти
А если даже и оформлено на доньку, то что мешает отобрать у этой сучки все и поделить? К примеру дочь боевика Корнета с 2014 года училась в харькове. интерисует почему ей влагалище не запенили. Мы не терористы. Да мы не тереросты. мы терпилы...
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02.11.2022 14:54 Відповісти
ток не нужно меня спрашивать как я себе представляю как запенить влагалище. Сначала просто берешь баллон с монтажной пеной, а потом глаза боятся - руки делают
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02.11.2022 14:57 Відповісти
Воно звичайно, такі лозунги привабливі і зрозумілі для «широкого» кола осіб. Та якщо ви не сприймаєте закон, про що говорити? Домагатися треба правильної законодавчої бази і її виконання і притягнути до відповідальності всіх, я тільки за
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02.11.2022 15:10 Відповісти
Якби сплатив і працював на кацапів, був би молодець?
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02.11.2022 14:50 Відповісти
- Больной перед смертью потел?
- Потел, доктор!
- Это очень хорошо! (с)
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02.11.2022 14:53 Відповісти
****, таким чином....таким пля чином він вас влаштовував, гнидота, а тепер давай тут понти колотить

"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ. Джерело:
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02.11.2022 14:52 Відповісти
у БЕБ по сальдо не сошлось сальдо? )))
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02.11.2022 14:54 Відповісти
просто оно было отрицательным
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02.11.2022 14:55 Відповісти
Сальдо конечно гаденыш,но,а вот кто его выбрал?Как он стал депутатом,кто за него голосовал?Прастый и мудрый нарид,местные совкодрочеры,любители отобратьпаделитьрасстрелять и раздать па справедливости.Что скажут эти умные люди за своего представителя?
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02.11.2022 14:55 Відповісти
Эти "умные" люди до сих пор уверены в своей правоте
и жалеют что пуйло не захватило Украину на 3 дня
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02.11.2022 15:42 Відповісти
забембали ви! роками русскіє вкладали шалені гроші в розвиток мережі своїх агентів і не тільки в Україні, робили все, щоб обирали, ставили на ключові місця потрібних їм людей, не перебирали нічим в тому числі і вбивствами, а шептуни, піар, фабрики лайків і фабрики тролів, а люди так влаштовані, більшість скаже на чорне - біле, якщо всі так говорять, так ось це "всі" не так тяжко влаштувати, вже не кажу що органи які мали слідкувати за законністю, прикривали беззаконня, бо там теж повно було любителів "шари", а наші олігархи робили з русскіми в парі, просто наші олігархи не очікували що все зайде так далеко, максимум вони очікували що буде як в Білорусії.

Ну так, місцеві совкодрочери відбрати-поділити теж були і ще невідомо наскільки вони місцеві, о навіть громадянство комусь досі дають за три дні, а комусь роками треба добиватися.
а на що чекати після стількох років совка?
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02.11.2022 16:33 Відповісти
Нестав давать на лапу і вже не друг
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02.11.2022 14:58 Відповісти
Цеж як тре рити -- шоб після 5 - ти років кропіткоі роботи дати на гора результат .
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02.11.2022 15:13 Відповісти
Зараз мене заклюють, але...
Як міг акторішка і співвласник "кварталу" (який офіційно майже банкрот був) накупити собі нерухомості в Україні та за її кордонами? Як він міг стати мільйонером? БЕБ не хоче перевірити? Те саме про орденоносців, ряхи яких в телевізор вже не влазять...

От де зелені обісралися знову, що витягли саме зараз Богуслаєва (хоча "слухали" і знали про нього ще рік тому), цього Сальдо?
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02.11.2022 15:15 Відповісти
тільки що подивився в ютюбі розділ ..популярне.. арестович, 95 квартал, фейгін, ****** хохли щоб ви подохли. з такими мізками жити тільки в злиднях.
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02.11.2022 15:24 Відповісти
Могли б за компанію росказати про "патріота" Гетьманцева чи Арахамію.

Певен, що Сосальдо зі своїми несплаченими податками, нервово курить в сторонці.
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02.11.2022 15:43 Відповісти
Та тепер насипте йому на куй солі! Де раніше були?
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02.11.2022 16:02 Відповісти
Це мабуть він такий один був у депутатах, яка ж падлюка
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02.11.2022 16:13 Відповісти
Салька Поне недоделанный!

Не ССО ВСУ возьмут за яйца, так наша доблестная налоговая 😀
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02.11.2022 16:16 Відповісти
 
 