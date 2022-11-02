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зерно (3092) росія (63594) Туреччина (3431)

ООН вітає повернення Росії до "зернової угоди"

зерно

Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", - зазначив Абдулла.

Також він висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

Також читайте: Росія відновлює участь у "зерновій ініціативі", бо отримала "письмові гарантії від України", – Міноборони РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+10
ООН вітає терористів.... Це фініш
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02.11.2022 15:57
+6
"Маэстро, урежьте марш!" (с)
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02.11.2022 15:47
+6
А вітання до чого ? Без них і так вирішили би
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02.11.2022 15:49
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ООН аплодує стоячи .
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02.11.2022 15:46 Відповісти
***** поначалу начало колотить балалаечные понты,
но когда поняло что Эрдоган болт ложил на их понты
- решило прикрываясь дешевой брехней включить заднюю...
типа им Украина дала гарантии... за щеку вам дали а не гарантии
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02.11.2022 16:03 Відповісти
Ка бы не было гарантий, что Украина не имеет права стрелять по кораблям орков...
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02.11.2022 16:05 Відповісти
"Маэстро, урежьте марш!" (с)
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02.11.2022 15:47 Відповісти
вітаю расію з новим теплим прутнем за щокою. треба вже трохи лезом рота розширити, щоб місце було на майбутнє.
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02.11.2022 15:48 Відповісти
А вітання до чого ? Без них і так вирішили би
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02.11.2022 15:49 Відповісти
Це зветься «хороша міна при поганій грі» )))
Вирішили й без москалів. А вони нічого і зробити не можуть із цим. Їм більше нічого не залишалося. Так хоч можна буде робити вигляд, що є якісь домовленості, за якими можна замаскувати власну безсилість.
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02.11.2022 16:03 Відповісти
слово дал, слово взял, снова всех переиграл

дивно що з цим геополітичним велетнем взагалі хтось розмовляє, марна трата часу
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02.11.2022 15:50 Відповісти
відсмокчіть ще їм
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02.11.2022 15:52 Відповісти
Щось вони нічого не говорять про ті санкції яки за це знимуть. Страховики світу приступають до страхування всіх вантажів Московії !
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02.11.2022 15:52 Відповісти
Після вітання треба було спитати: "Володя, ти не вдавився, коли ковтав?"
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02.11.2022 15:53 Відповісти
В дупу ще (уйла поцілуй, ООН довбана!
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02.11.2022 15:53 Відповісти
А че выходили? 🤡
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02.11.2022 15:55 Відповісти
ООН вітає терористів.... Це фініш
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02.11.2022 15:57 Відповісти
Пукнули в море
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02.11.2022 16:00 Відповісти
С чем вы росийских нацистов поздравляете? С тем что они разорвали договор а потом опять по новым условиям в него вошли? Ето все равно что поздравить бомжа который насрал в лифте а потом под давлением общественности через неделю убрал за собой
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02.11.2022 16:01 Відповісти
Я мабуть чогось не розумію... але з того місця де я на це дивлюся, виглядає це так, наче оон потисла руку терористам над купою вкраденого закривавленого зерна.
Розумію який з цього вихлоп буржуям-зернотрейдерам. Замість збитків під час війни вони отримують профіт.
Розумію який з цього профіт оон, вони видають зерно неграм, негри сидять в африці і не мігрують гвалтувати білих дівчат і паплюжити міста в європі.
Не розумію, який з цього профіт Україні, як не розумів і в перший день пафосного оголошення зернової угоди. Бо це по факту не наше зерно, і ми нічого від процесу не отримуємо...
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02.11.2022 16:07 Відповісти
голодный народ каже дякую оону
A mother and children displaced by drought sit outside their makeshift shelter on the outskirts of Baidoa, in Somalia Saturday, Oct. 29, 2022. Ships loaded with grain departed Ukraine on Tuesday, Nov. 1, 2022 despite Russia suspending its participation in a U.N.-brokered deal that ensures safe wartime passage of critical food supplies meant for parts of the world struggling with hunger such as Somalia
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02.11.2022 16:13 Відповісти
Метаморфоза в Альфа-самку.
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02.11.2022 17:25 Відповісти
 
 