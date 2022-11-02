ООН вітає повернення Росії до "зернової угоди"
Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", - зазначив Абдулла.
Також він висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.
Топ коментарі
+10 vadyan
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+6 Алекс Скела
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+6 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар02.11.2022 15:49
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Будь ласка, зачекайте...
но когда поняло что Эрдоган болт ложил на их понты
- решило прикрываясь дешевой брехней включить заднюю...
типа им Украина дала гарантии... за щеку вам дали а не гарантии
Вирішили й без москалів. А вони нічого і зробити не можуть із цим. Їм більше нічого не залишалося. Так хоч можна буде робити вигляд, що є якісь домовленості, за якими можна замаскувати власну безсилість.
дивно що з цим геополітичним велетнем взагалі хтось розмовляє, марна трата часу
Розумію який з цього вихлоп буржуям-зернотрейдерам. Замість збитків під час війни вони отримують профіт.
Розумію який з цього профіт оон, вони видають зерно неграм, негри сидять в африці і не мігрують гвалтувати білих дівчат і паплюжити міста в європі.
Не розумію, який з цього профіт Україні, як не розумів і в перший день пафосного оголошення зернової угоди. Бо це по факту не наше зерно, і ми нічого від процесу не отримуємо...
A mother and children displaced by drought sit outside their makeshift shelter on the outskirts of Baidoa, in Somalia Saturday, Oct. 29, 2022. Ships loaded with grain departed Ukraine on Tuesday, Nov. 1, 2022 despite Russia suspending its participation in a U.N.-brokered deal that ensures safe wartime passage of critical food supplies meant for parts of the world struggling with hunger such as Somalia