ООН вітає повернення Росії до "зернової угоди"

Постійний представник ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Амір Абдулла привітав повернення Москви до участі у "зерновій ініціативі".

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вітаю повернення РФ до реалізації чорноморської зернової ініціативи щодо сприяння експорту продовольства та добрив з України", - зазначив Абдулла.

Також він висловив подяку Туреччині за сприяння та зазначив, що чекає на поновлення роботи з усіма сторонами угоди.

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