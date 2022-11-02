Потрібна демілітаризація та деімперіалізація Росії. Україна почала цей процес, - Яценюк на КБФ
Попри санкції, Росія отримує від експорту трильйони доларів - навіть більше, ніж торік. У нас проблема зі глобальним правосуддям.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт КБФ, на цьому наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ.
"Крім фінансування російської воєнної машини через продаж нафти та газу, є ще низка тих, хто підтримує росію, навіть всередині ЄС", - сказав він, нагадавши, що прем’єр-міністр Угорщини, яка є членом ЄС, має сильні зв’язки з агресором.
"У нас проблема зі світовим порядком, з глобальним правосуддям, вірніше - з глобальною несправедливістю", - підкреслив голова КБФ.
Аби покарати росію, наголосив він, необхідно посилити санкції та створити окремий міжнародний суд, аби притягти рф до відповідальності.
Крім того, за його словами, потрібно демілітаризувати росію: "Україна, власне, почала цей процес: через цю нелюдську війну, яку путін розв’язав проти України, Україна за підтримки західних союзників почала процес демілітаризації росії".
"Потрібна також деімперіалізація росії, і Україна також почала цей процес. І населення рф має вирішувати, чи готові вони боротися за свою свободу. Адже переписка в Твітері чи пост у Фейсбуку - це недостатньо. Якщо вони хочуть, аби їх країна звільнилася від путіна, - покажіть це", - наголосив він, додавши, що не бачить таких відчуттів у російського населення.
Для перемоги в економічній війні потрібен консолідований і всеохопний підхід в підтримці України.
"Починаючи зі зброї, військової допомоги, і закінчуючи питаннями з електро- і водопостачання, питаннями економіки і навіть продовольства, логістики та транспортування. Тож для України і для світу немає іншого варіанту, окрім як перемога. Крапка. Іншої опції немає", - наголосив Арсеній Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України - терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус
основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!!!!
Чекаю на твої ДЕСЯТКИ факторов.
Чому то не робиться - висновки кожен робить для себе самостійно.
Логіка існування оборонного блока, який не бажає обороняти?
а зрештою, як там кажуть у нелегальних таксистів: "вам шашечки чи їґхати" ...
Достатньо просто прийняти Україну в НАТО. Це автоматично означає, що орки розвертаються і бігом біжать на радную говєнь. І це було б справедливо, враховуючи, як технічно віджали нашу ядерну зброю і балістичні ракети. І це було б логічно і правильно, враховуючи, як героїчно Україна боронить весь світ від навали пітьми.
а в України таких доброзичливців багато !!! чого одна лиш під)9уйловська мадярія (угорщина) варта !!!
Коли треба, то все можливо. Ніякі бюрократичні перепони не заважають, коли є бажання. Достатньо просто США сказати: треба оце зробить, терміново, ану швиденько придумайте, як. І через 2 дня вже питання вирішено.
Але, мабуть, не треба.
Типу в Європі все чьотко? Нема корпуції ї кацапи не скупили всю європу на корню?
Чи може в Америці кудись дівся трамп і ссаліван і інші ***********?
параша десятиліттями скупала політиків тисячами. Сотні компаній світу замазані в бізнесі з парашкою, мають податкові преференції і ліві доходи через чорну бухгалтерію.
А ****** при цьому тільки ми? Цікава логіка. ******* кривавими нафтодоларами.
це той що будував стіну на кордоні ))))
#@₴&не шапіто!!!
зара ще ющенко з балогою вилізуть і кучма
А де працює?
Там і працює.
А на якій посаді?.
Головою.
А вот і ні. Не головою , а кулявлобаю.
Коли це вже скінчиться....