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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Потрібна демілітаризація та деімперіалізація Росії. Україна почала цей процес, - Яценюк на КБФ

яценюк

Попри санкції, Росія отримує від експорту трильйони доларів - навіть більше, ніж торік. У нас проблема зі глобальним правосуддям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт КБФ, на цьому  наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії КБФ.

"Крім фінансування російської воєнної машини через продаж нафти та газу, є ще низка тих, хто підтримує росію, навіть всередині ЄС", - сказав він, нагадавши, що прем’єр-міністр Угорщини, яка є членом ЄС, має сильні зв’язки з агресором.

"У нас проблема зі світовим порядком, з глобальним правосуддям, вірніше - з глобальною несправедливістю", - підкреслив голова КБФ.

Аби покарати росію, наголосив він, необхідно посилити санкції та створити окремий міжнародний суд, аби притягти рф до відповідальності.

Крім того, за його словами, потрібно демілітаризувати росію: "Україна, власне, почала цей процес: через цю нелюдську війну, яку путін розв’язав проти України, Україна за підтримки західних союзників почала процес демілітаризації росії".

"Потрібна також деімперіалізація росії, і Україна також почала цей процес. І населення рф має вирішувати, чи готові вони боротися за свою свободу. Адже переписка в Твітері чи пост у Фейсбуку - це недостатньо. Якщо вони хочуть, аби їх країна звільнилася від путіна, - покажіть це", - наголосив він, додавши, що не бачить таких відчуттів у російського населення.

Для перемоги в економічній війні потрібен консолідований і всеохопний підхід в підтримці України.

"Починаючи зі зброї, військової допомоги, і закінчуючи питаннями з електро- і водопостачання, питаннями економіки і навіть продовольства, логістики та транспортування. Тож для України і для світу немає іншого варіанту, окрім як перемога. Крапка. Іншої опції немає", - наголосив Арсеній Яценюк.

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Топ коментарі
+9
Зеля ще рік тому відмовился від основного військового союзництва США поза НАТО. Йому Беня ближче!
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02.11.2022 15:55
+9
більших піарщиків ніж теперішня зе-влада напевно вже в Україні немає і ніколи не буде
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02.11.2022 15:57
+9
Та я не проти. Хай би всі інші так до "корита" ходили.



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02.11.2022 16:26
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переговори з кацапами можна і треба вести тільки повну, безумовну капітуляцію паРаші-мацковії в цій війні, що будуть включати:
- звільнення від кацапської окупації усіх українських територій згідно чинної Конституції України;
- повна демілітаризація, денацифікація і денуклеризація мацковії;
- виплата репарацій і контрибуцій Україні за більш як 8.5 років війни;
- надання країнами Заходу безумовних гарантій безпеки для України - терміновий вступ України в НАТО та ЕС або як мінімус вступ в ЕС + статус
основного військового союзника США поза НАТО на кшталт Ізраєлю, Півд.Кореї, Японії, Тайваню
- новітній Нюренберг 2.0 над злочинами теперішніх кацапо-нацистів, кацапо-фашистів конче потрібен, як і над їх попередниками червоножопими комуно-нацстами, кацапо-совками !!!!!!
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02.11.2022 15:51 Відповісти
Зеля ще рік тому відмовился від основного військового союзництва США поза НАТО. Йому Беня ближче!
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02.11.2022 15:55 Відповісти
він мав би передати беню к. спецслужбам США - ця хитрожопа, єврейська, олігархічна бабуся винна США 50 мільярдів долярів !!!
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02.11.2022 16:06 Відповісти
Ще один піарщик !
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02.11.2022 15:53 Відповісти
К корыту просто очень снова хочется, тем более на фоне предполагаемого Большого восстановления страны, а то на пенсии скучно такой буйной натуре
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02.11.2022 15:56 Відповісти
а ти напевно хочеш щоб біля корита були тільки зелені кривор*гульні наркомани з 95 ан*лу ??? 3
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02.11.2022 16:00 Відповісти
Та я не проти. Хай би всі інші так до "корита" ходили.



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02.11.2022 16:26 Відповісти
Эти гавно-пикчи из серии : товарисч Срален принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой. Умственный уровень одинаков. Зачем учитывать ДЕСЯТКИ факторов и разбираться с вопросом, когда можно мемасик сляпать. Хотя по нынешним рейтингам мы всё видим
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02.11.2022 16:45 Відповісти
Ну ти як раз і показав свій рівень. Тут не мемасікі а конкретні цифри.
Чекаю на твої ДЕСЯТКИ факторов.
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02.11.2022 16:57 Відповісти
СТІНА!!!
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02.11.2022 18:55 Відповісти
більших піарщиків ніж теперішня зе-влада напевно вже в Україні немає і ніколи не буде
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02.11.2022 15:57 Відповісти
Якби насправді хтось хотів швидко прижать засрашу, то це можна було б зробити за 2 години - просто прийняти Україну в НАТО по скороченій процедурі, спеціально написаній для цього.
Чому то не робиться - висновки кожен робить для себе самостійно.
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02.11.2022 15:55 Відповісти
у НАТО не приймають країни в стані війни !!!
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02.11.2022 15:58 Відповісти
Це відмазка, і ви це прекрасно розумієте.
Логіка існування оборонного блока, який не бажає обороняти?
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02.11.2022 16:02 Відповісти
я б так не сказав !!! судячи з того скільки зброї і на яку суму отримала Україна від США, В.Британії, Канади, інших країн НАТО та ЄС - Україна вже є член НАТО !!!
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02.11.2022 16:05 Відповісти
Ну, то в чому проблема завершити то, що і так де-факто є?
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02.11.2022 16:09 Відповісти
я Вам написав вище ...
а зрештою, як там кажуть у нелегальних таксистів: "вам шашечки чи їґхати" ...
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02.11.2022 16:13 Відповісти
От поки що як раз шашечки.
Достатньо просто прийняти Україну в НАТО. Це автоматично означає, що орки розвертаються і бігом біжать на радную говєнь. І це було б справедливо, враховуючи, як технічно віджали нашу ядерну зброю і балістичні ракети. І це було б логічно і правильно, враховуючи, як героїчно Україна боронить весь світ від навали пітьми.
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02.11.2022 16:21 Відповісти
прийняття в НАТО це давго процедура !!! Швеція і Фінляндія остаточно вступить в НАТО десь до весни 2023 року, як що звичайно Туретчина (Ердоган) не буде проти !!!
а в України таких доброзичливців багато !!! чого одна лиш під)9уйловська мадярія (угорщина) варта !!!
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02.11.2022 16:25 Відповісти
Не бачу смислу продовжувать дискусію, бо ви явно не чуєте, що я вам хочу сказати.
Коли треба, то все можливо. Ніякі бюрократичні перепони не заважають, коли є бажання. Достатньо просто США сказати: треба оце зробить, терміново, ану швиденько придумайте, як. І через 2 дня вже питання вирішено.
Але, мабуть, не треба.
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02.11.2022 16:30 Відповісти
Може високий рівень корупції та москальскої агентури у вищому керівництві теж відмазка?
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02.11.2022 16:30 Відповісти
А де зараз НЕ високий рівень корупції і москальської агентури, я перепрошую?
Типу в Європі все чьотко? Нема корпуції ї кацапи не скупили всю європу на корню?
Чи може в Америці кудись дівся трамп і ссаліван і інші ***********?
параша десятиліттями скупала політиків тисячами. Сотні компаній світу замазані в бізнесі з парашкою, мають податкові преференції і ліві доходи через чорну бухгалтерію.
А ****** при цьому тільки ми? Цікава логіка. ******* кривавими нафтодоларами.
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02.11.2022 16:34 Відповісти
А також депіарізація, декротизація України...
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02.11.2022 15:55 Відповісти
А кого треба піарити?
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02.11.2022 16:48 Відповісти
А чому про гундяя та його паству забув? Десатанізація
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02.11.2022 15:58 Відповісти
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02.11.2022 15:59 Відповісти
і Дедибілізація через євтаназію!
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02.11.2022 16:06 Відповісти
Голова Київського безпекового форуму????
це той що будував стіну на кордоні ))))
#@₴&не шапіто!!!
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02.11.2022 16:13 Відповісти
подивись на стіну яку сбудував зе разом зі шоблою за 2.5 роки !!!


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02.11.2022 16:16 Відповісти
мене нудить від цих мудил, яки знову лізуть до державного корита.
зара ще ющенко з балогою вилізуть і кучма
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02.11.2022 16:16 Відповісти
А ти за кого голосував?
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02.11.2022 16:47 Відповісти
за прокремлівську бидлоту ніколи не голосував. але це щось ніхріна не допомогло
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05.11.2022 08:18 Відповісти
ну стену и вашингтонские пробежки сеньки мы видели ，я больше бы не хотел!
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02.11.2022 16:22 Відповісти
О, "куля в лоб" прокинувся!
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02.11.2022 16:32 Відповісти
Сеня, береги лоб
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02.11.2022 19:29 Відповісти
ПРОСТО НЕ ВИЛАЗЬ - ДЕ Б ТИ ЗАРАЗ НЕ БУВ, ЩЕ ОДНА СРАНЬ
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02.11.2022 16:37 Відповісти
За Зєлєнскава галасавал?
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02.11.2022 16:42 Відповісти
Ні, але ти ж все-рівно не повіриш.Навіщо тоді питати?
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02.11.2022 16:46 Відповісти
Є два питання, які в деяких викликають ступор - хто по національності і за кого голосував...ти можеш сказати за кого ти голосував у другому турі 2019?
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02.11.2022 16:57 Відповісти
То нехай Кроль йде командиром до добовільчого батальону і деімперіалізує хоч до всирання. У людей особисте життя ще повинно буде, окрім планів Остапа Бендера галактичного масштабу.
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02.11.2022 16:59 Відповісти
Арсеній , не кажи х..ню, тільки повне знищення
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02.11.2022 17:42 Відповісти
Як там поживає протитанковий паркан?
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02.11.2022 18:02 Відповісти
Сєня як там Манхетан?
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02.11.2022 18:09 Відповісти
Арсеній Яценюк - голова Київського безпекового форуму.
А де працює?
Там і працює.
А на якій посаді?.
Головою.
А вот і ні. Не головою , а кулявлобаю.
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02.11.2022 18:24 Відповісти
Звідки ці бридоти вилазять ?
Коли це вже скінчиться....
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02.11.2022 18:35 Відповісти
Десь там якийсь безпековий форум який придумав сеня, щоб бути над чимось "головою". Ніяк не може заспокоїтись. І так шкоди вкрай багато зробив.
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02.11.2022 18:52 Відповісти
починають гниди трохи приходити до тями і вилазити із своєх нір((
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02.11.2022 19:21 Відповісти
Из за вас клоунов (воров) эта война
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02.11.2022 20:48 Відповісти
Й так багато шкоди зробив і знову лізе. Думає бороду відростив, то "нове лице".
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02.11.2022 21:23 Відповісти
 
 