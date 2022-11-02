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Укрпошта (1054) електроенергія (6016) відключення світла (1022)

Укрпошта працюватиме і без світла. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

укрпочта,укрпошта

Укрпошта надаватиме більшість послуг незалежно від графіків відключення світла.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Незалежно від графіків відключення світла, клієнти зможуть:

  • отримати пенсійні та інші виплати;
  • оформити всі види відправлень;
  • отримати посилку;
  • оформити передплату на періодичні видання;
  • купити товари;
  • оплатити комунальні послуги;
  • здійснити поштові грошові перекази в межах України.

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"Досвід Укрпошти працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: в Укрпошти збереглися алгоритми роботи "на папірцях", нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла. Головне, що мають знати наші клієнти – Укрпошта буде працювати і надавати послуги і зі світлом, і без", - каже гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

При цьому ряд операцій без світла здійснювати неможливо: не можна поповнити картковий рахунок, зняти готівку з картки та розрахуватися безготівково.

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При цьому такі послуги, як переказ з картки на картку та грошові перекази з картки додому або з картки до відділення можна здійснити на сайті "Укрпошти".

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Ага, останні 3 тижні, навіть коли було світло, не міг 200 посилок відправити, бо на відділенні база не працювала.

Страшно представити, що буде, коли не буде світла
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02.11.2022 16:08 Відповісти
Как можно оплатить коммунальные услуги без света?
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02.11.2022 16:54 Відповісти
штампи й налічман..

я мудохаюсь поклади гроші на картку, сплати через сайт - очікуй, що пройшло..

але запіндя існує - на нічних депозитах кошти мусолять..ну, звісно, відсотки собі..оман чекає..
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02.11.2022 17:58 Відповісти
 
 