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КНДР постачає великі партії артилерійських снарядів до Росії, - Білий Дім

корея,кндр,північна

Північна Корея приховано поставляє Росії великі партії артилерійських снарядів для їх застосування у війні проти України.

Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще у вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в росію боєприпаси для їх використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів", - зауважив у цьому зв’язку представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не бачили підтверджень, що Китай і КНДР могли надавати зброю Росії, - Пентагон

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Топ коментарі
+46
Итак Украина на данный момент воююе с парашей, бульбашами, корейцами, кетайозами и неподмытыми иранцами. Да уж... А НАТА ссыт нам помочь
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02.11.2022 16:46
+21
Фактически уже идет третья мировая война. Украина воюет против всего террористического мира
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02.11.2022 16:51
+18
Не устали еще постить отрыжки русской пропаганды?
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02.11.2022 16:49
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Справді, ******* якийсь. Вони і про шахіди спочатку не мали інформації.
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02.11.2022 18:06 Відповісти
01.11.2020 «США не видели подтверждений, что Китай и КНДР могли предоставлять оружие России, - Пентагон», 02.11.2020 «КНДР поставляет большие партии артиллерийских снарядов в Россию, - Белый Дом», то такі да чи ні?
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02.11.2022 18:07 Відповісти
за день бачимо що все змінилось
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02.11.2022 19:20 Відповісти
Що ви як діти, є відео наших бійців де показано захоплені корейські чи то китайські **********.
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02.11.2022 21:13 Відповісти
Если поставки скрыто идут, их надо скрыто/открыто прекратить.
Несколько потопленных "сухогрузов", и порядок.
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02.11.2022 19:13 Відповісти
***, а мы ещё хотели им отправить гуманитарный конвой - мясо орков (охлаждённое, расфасованное в пакеты)....
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Якщо точніше, то там мабуть Китай через КНДР-прокладку постачає снаряди кацапам. КНДР ж не настільки дурна віддавати свою зброю і ********** коли поруч є Південна Корея.
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02.11.2022 20:50 Відповісти
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