Українська промисловість не витримає значного підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, - ФРУ
Українська промисловість наразі перебуває у серйозній кризі, і не витримає ініційованого Укренерго значного підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії.
Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили внутрішній аналіз, і можемо відверто сказати: промисловість таке подорожчання не витримає", - пояснив він.
За його словами, український бізнес розуміє всю складність ситуації з енергосистемою, і Федерація робить все можливе для допомогти енергетикам. Проте влада також має розуміти складність ситауціі, у якій опинився бізнес, і не допустити зростання тарифу на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5% від нинішнього рівня.
"Сьогодні кожна наша компанія інвестує в закупівлю генераторів та зарядних станцій, багато компаній вже зупинилися через ситуацію з відключенням світла. Тож пропозиції щодо значного підвищення тарифу є неприйнятними з точки зору можливостей нашої промисловості", - підкреслив Іллічов.
Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.
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Вгадайте, хто в результаті буде оплачувати Ахметову електрику Коломойського?
Так-так - це знов будете ви. 😛
У меня уже конкретно горит. За 30 лет так и не получилось вырастить людей, которые бы понимали что такое рыночная экономика. Миллионы тупых халявщиков, которые хотят все и сразу но при этом чтоб ничего не надо было делать. Нет денег на повышенные тарифы - так не надо покупать по 10 обогревателей в каждую комнату! Оставьте тот же минимум 100 или 200 кв по льготному тарифу, а дальше шпарить по рыночной цене. Иначе никто не будет слушать о том что нужно экономить электрику.