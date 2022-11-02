УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4652 відвідувача онлайн
Новини
1 185 9
енергетика (2484) Федерація роботодавців (65) електроенергія (6016) Підвищення тарифів (274)

Українська промисловість не витримає значного підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, - ФРУ

электричество,энергетика

Українська промисловість наразі перебуває у серйозній кризі, і не витримає ініційованого Укренерго значного підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили внутрішній аналіз, і можемо відверто сказати: промисловість таке подорожчання не витримає", - пояснив він.

За його словами, український бізнес розуміє всю складність ситуації з енергосистемою, і Федерація робить все можливе для допомогти енергетикам. Проте влада також має розуміти складність ситауціі, у якій опинився бізнес, і не допустити зростання тарифу на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5% від нинішнього рівня.

"Сьогодні кожна наша компанія інвестує в закупівлю генераторів та зарядних станцій, багато компаній вже зупинилися через ситуацію з відключенням світла. Тож пропозиції щодо значного підвищення тарифу є неприйнятними з точки зору можливостей нашої промисловості", - підкреслив Іллічов.

Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Ермака другое мнение. Сказал порешает, значит порешает. Вопрос только кого.
показати весь коментар
02.11.2022 17:06 Відповісти
Боротьба Ахметова та Коломойського продовжується...

Вгадайте, хто в результаті буде оплачувати Ахметову електрику Коломойського?

Так-так - це знов будете ви. 😛
показати весь коментар
02.11.2022 17:11 Відповісти
Так может таки пора и населению поднять тарифы? А то разница между тарифами для предприятий (даже состоящих из 2-х человек, сидящих в подвале) и бытовыми пользователями больше 2 раз!!! А теперь будет во все 4 раза выше. Типа бизнес у нас купается в роскоши, его можно еще подоить? Или буба боится что на него начнут обижаться? А не обидятся, если работы вдруг резко не станет? Или цены на все вырастут в 2 раза?

У меня уже конкретно горит. За 30 лет так и не получилось вырастить людей, которые бы понимали что такое рыночная экономика. Миллионы тупых халявщиков, которые хотят все и сразу но при этом чтоб ничего не надо было делать. Нет денег на повышенные тарифы - так не надо покупать по 10 обогревателей в каждую комнату! Оставьте тот же минимум 100 или 200 кв по льготному тарифу, а дальше шпарить по рыночной цене. Иначе никто не будет слушать о том что нужно экономить электрику.
показати весь коментар
02.11.2022 17:14 Відповісти
Ви бачили бідні, неприбуткові обленерго наприклад в 21му році? Враховуйте вартість генерації в Україні і заробітні плати. Так розрив тарифів між населенням і підприємства вже занадто великий, його потрібно скоротити. Тому в Києві була тенденція для оренди квартир під невеликі офіси. Але до ринкових цін ЄС нам далеко…
показати весь коментар
02.11.2022 17:43 Відповісти
Вони навіть не знають що і як відключати гасять усьо, які інженери, які економісти, можно було б сказати, сміх тай годі, але це не сміх , це освіта для гніди, ось маємо, цих міністрів і оце всьо таке
показати весь коментар
02.11.2022 17:44 Відповісти
уже письмо прислали +2%
показати весь коментар
02.11.2022 17:30 Відповісти
Вони і без енергії не витримають. Хабудьте
показати весь коментар
02.11.2022 17:34 Відповісти
ти тримайся, тільки потім 🤪
показати весь коментар
02.11.2022 18:51 Відповісти
Побутові споживачі витримають
показати весь коментар
02.11.2022 17:40 Відповісти
 
 